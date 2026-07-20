Milano e quel pranzo per il candidato sindaco

Il centrodestra cerca la quadra per le comunali di Milano. Il nome forte, che riecheggia nelle segreterie milanesi, resta quello di Carlo Cottarelli. Tra i fan più accaniti - vedi Forza Italia - e quelli meno entusiasti - i leghisti - nel centrodestra c’è la consapevolezza che la sua può essere la candidatura vincente vista la possibilità di allargare il perimetro della coalizione ad Azione. Ma l’economista, che ha la “macchia” di essere un ex senatore del Pd, non è l’unico nome sul tavolo. Per questo oggi i vertici regionali del centrodestra dovrebbero trovarsi a casa del presidente del Senato Ignazio La Russa per fare il punto sul percorso da seguire in vista delle comunali.

Al tavolo dovrebbero esserci anche alcuni dei nomi trapelati come papabili candidati, dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, all’ex assessore della giunta Moratti, Giovanni Terzi, e il presidente dell’ordine degli avvocati Antonino La Lumia. La coalizione non vuole lasciare nulla di intentato questa volta; le divisioni interne alla sinistra, impegnata nell’annoso dilemma “primarie sì o primarie no” e nelle lotte intestine al Pd, lasciano al centrodestra il pallino del gioco. Una scelta del candidato in tempi rapidi permetterebbe alla coalizione capitanata da Fratelli d’Italia di iniziare la campagna elettorale con ampio vantaggio sugli avversari.

E, indipendentemente dal nome che sceglieranno Meloni, Tajani e Salvini, ci sarebbe il tempo di far conoscere il candidato sindaco e il programma per Milano. Nei piani del centrodestra, dunque, entro fine mese i coordinatori regionali di Fdi, Fi e Lega dovranno presentare la lista di nomi definitiva da sottoporre ai leader, così da chiudere la pratica relativa alla scelta entro il mese di settembre. Con l’incognita Cottarelli che continua a tenere tutti col fiato sospeso... Sia a destra che a sinistra, dato che “mister spending review” è l’uomo che più di tutti spaventa Schlein e compagni...