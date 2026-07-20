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Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

lunedì 20 luglio 2026
Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

2' di lettura

Vi siete mai chiesti quale possa essere l'esperienza di chi ha speso 1 milione di dollari per un singolo biglietto della finale del Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna, finalissima che ha visto trionfare gli iberici per la seconda volta nella storia? Ecco, delle risposte sono arrivate da alcune fotografie diventate virali sui social.

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Gli scatti, condivisi da alcuni spettatori presenti al MetLife Stadium, hanno mostrato un livello di esclusività senza precedenti per una partita di calcio. Protagonisti i posti "on the pitch", realizzati direttamente a bordo campo e messi in vendita da On Location, partner ufficiale FIFA per i pacchetti hospitality del Mondiale. Dodici poltrone blu, ampie e confortevoli, sistemate a pochi passi dal terreno di gioco, pensate per assistere all'incontro con il comfort di un salotto ma a pochi metri dai protagonisti della finale. Ogni seduta aveva un prezzo di 1 milione di dollari e comprendeva anche alcuni accessori, come i cappellini ufficiali riservati agli ospiti.

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Eppure, quella cifra record non rappresentava nemmeno il massimo dell'offerta. Per i clienti più facoltosi era disponibile un'esperienza ancora più esclusiva: sei posti in prima fila, nella zona centrale del campo, proposti a 4 milioni di dollari ciascuno. Il pacchetto comprendeva non soltanto la visuale privilegiata sulla partita, ma anche l'accesso al terreno di gioco durante la cerimonia di premiazione e l'ingresso in un'area lounge riservata. Anche questi esclusivissimi biglietti sono andati rapidamente esauriti.

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Una proposta che ha inevitabilmente acceso il dibattito. Per molti tifosi un calcio così votato al lusso rischia di allontanarsi dall'atmosfera popolare che è un po' la cifra di questo sport. Altri, invece, lo considerano il naturale approdo di un evento globale capace di attrarre un pubblico disposto a spendere cifre astronomiche pur di vivere un'esperienza irripetibile, seduto praticamente sulla linea laterale del campo.

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