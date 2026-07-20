Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

Vi siete mai chiesti quale possa essere l'esperienza di chi ha speso 1 milione di dollari per un singolo biglietto della finale del Mondiale 2026 tra Argentina e Spagna, finalissima che ha visto trionfare gli iberici per la seconda volta nella storia? Ecco, delle risposte sono arrivate da alcune fotografie diventate virali sui social.

Spagna-Argentina, pugni, insulti e spintoni: la scena vergognosa che nessuno ha visto Al termine della finale dei Mondiali 2026, vinta dalla Spagna contro l’Argentina grazie al gol di Ferran Torres ne...

Gli scatti, condivisi da alcuni spettatori presenti al MetLife Stadium, hanno mostrato un livello di esclusività senza precedenti per una partita di calcio. Protagonisti i posti "on the pitch", realizzati direttamente a bordo campo e messi in vendita da On Location, partner ufficiale FIFA per i pacchetti hospitality del Mondiale. Dodici poltrone blu, ampie e confortevoli, sistemate a pochi passi dal terreno di gioco, pensate per assistere all'incontro con il comfort di un salotto ma a pochi metri dai protagonisti della finale. Ogni seduta aveva un prezzo di 1 milione di dollari e comprendeva anche alcuni accessori, come i cappellini ufficiali riservati agli ospiti.

Eppure, quella cifra record non rappresentava nemmeno il massimo dell'offerta. Per i clienti più facoltosi era disponibile un'esperienza ancora più esclusiva: sei posti in prima fila, nella zona centrale del campo, proposti a 4 milioni di dollari ciascuno. Il pacchetto comprendeva non soltanto la visuale privilegiata sulla partita, ma anche l'accesso al terreno di gioco durante la cerimonia di premiazione e l'ingresso in un'area lounge riservata. Anche questi esclusivissimi biglietti sono andati rapidamente esauriti.

Una proposta che ha inevitabilmente acceso il dibattito. Per molti tifosi un calcio così votato al lusso rischia di allontanarsi dall'atmosfera popolare che è un po' la cifra di questo sport. Altri, invece, lo considerano il naturale approdo di un evento globale capace di attrarre un pubblico disposto a spendere cifre astronomiche pur di vivere un'esperienza irripetibile, seduto praticamente sulla linea laterale del campo.