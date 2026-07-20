Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Mondiali 2026, l'inviato della Gazzetta critica Trump? Fatto fuori dalla finale

lunedì 20 luglio 2026
Mondiali 2026, l'inviato della Gazzetta critica Trump? Fatto fuori dalla finale

2' di lettura

Fatto fuori dalla finalissima. Con tutta probabilità per aver scritto qualcosa di sgradito a Donald Trump e all'amministrazione Usa. Questo il clamoroso caso che riguarda Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, assente in tribuna stampa a New York per la finalissima dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina.

Dopo aver seguito dal vivo l'intero torneo, il giornalista si è visto revocare l'accredito proprio alla vigilia dell'ultimo atto. A raccontare quanto accaduto è stato lui, in prima persona, sui social: "È finita. Dopo 38 giorni, 11 partite seguite dal vivo e 165 articoli per la Gazzetta, il mio Mondiale si conclude in modo brusco e inaspettato alla vigilia della finale".

Ricci ha spiegato di aver ricevuto inizialmente tutti i permessi necessari per lavorare alla partita, salvo poi vederseli ritirare poche ore dopo. "Questa mattina avevo il biglietto per la finale, l’accesso alla mixed zone e il parcheggio; poche ore dopo mi è stato tolto tutto. La FIFA ci ha detto che dipendeva dalla disponibilità di posti. La Gazzetta è passata da cinque accrediti approvati a due; il Corriere ha mantenuto tutti e cinque gli accrediti, mentre Repubblica ha conservato tutti e tre. Non so se ci siano altre ragioni dietro questa riduzione del nostro contingente, ma so con certezza che il mio Mondiale finisce nel peggiore dei modi, con un forte senso di ingiustizia".

Malagò sul nuovo ct “Non solo Mancini e Pirlo, intesa con Maldini-Leonardo”

ROMA (ITALPRESS) – Ancora qualche giorno di attesa, poi la Nazionale dovrebbe avere il suo nuovo commissario tecni...

La spiegazione ufficiale della FIFA ha chiamato in causa la scarsità di posti disponibili, ma la versione non ha convinto numerosi colleghi. Il sospetto è che Ricci abbia pagato le critiche rivolte all'organizzazione del torneo e al presidente Gianni Infantino negli ultimi giorni. A rilanciare questa lettura è stato anche Davide Chinellato: "Che peccato! Un media così rispettato come La Gazzetta dello sport, per cui il presidente della FIFA Gianni Infantino ha volentieri scritto un articolo all’inizio di questa interminabile Coppa del Mondo, ora si è visto revocare tre accrediti per la fase finale per aver criticato ciò che non ha funzionato. Il calcio è diventato una tirannia?".

Ad alimentare i dubbi sono stati anche alcuni degli ultimi articoli firmati da Ricci, dedicati ai presunti favoritismi verso l'Argentina, alle contestate conferenze stampa e ad altre scelte organizzative della FIFA. La Fifa, però, non ha ritenuto necessario proporre alcun chiarimento.

Lele Adani senza voce per Spagna-Argentina: i social non perdonano

Durante la telecronaca della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina su Rai, Lele Adani è stato notato no...
tag
mondiali 2026
filippo maria ricci

Una selva di fischi Spagna-Argentina, Trump umiliato: quello che le tv hanno censurato

Mondiali 2026 Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

Ecco le immagini Spagna-Argentina, Cucurella e la moneta sepolta: prima del calcio d'inizio...

ti potrebbero interessare

Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

Spagna-Argentina: ecco come ha visto la partita chi ha speso 1 milione di $ per un biglietto

Spagna-Argentina, Cucurella e la moneta sepolta: prima del calcio d'inizio...

Spagna-Argentina, Cucurella e la moneta sepolta: prima del calcio d'inizio...

Guardiola in Nazionale: la clamorosa missione di Maldini in Spagna

Guardiola in Nazionale: la clamorosa missione di Maldini in Spagna

Jannik Sinner, il fango di Mouratoglu: "Ecco come ha vinto a Wimbledon..."

Jannik Sinner, il fango di Mouratoglu: "Ecco come ha vinto a Wimbledon..."

Lorenzo Pastuglia