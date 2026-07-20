Giorgia Meloni, 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto: "Cosa rappresenta il mare"

Oggi, martedì 20 luglio, è l'anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto. 161 anni dalla fondazione, per la precisione. Una giornata su cui ha voluto dire la sua anche Giorgia Meloni, il premier, con un messaggio carico di stima pubblicato sui suoi profili social. Un messaggio con cui la leader di FdI lancia anche un chiaro messaggio contro l'immigrazione clandestina e le politiche dei porti spalancati.

"Il mare rappresenta molto più di un confine che delinea la geografia della nostra Nazione. È parte integrante della nostra storia, cultura, identità. È risorsa strategica di sviluppo e di opportunità", premette Meloni, andando dritta al punto.

"Oggi, in occasione dei 161 anni di fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - riprende il premier -, desidero ringraziare gli uomini e le donne della Guardia Costiera per il ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno, con competenza e senso del dovere, a difesa del nostro inestimabile patrimonio che va custodito e valorizzato. Dalla sicurezza della navigazione alla tutela della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente marino. Grazie per ciò che fate e auguri a tutti voi", conclude Giorgia Meloni.