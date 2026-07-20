Spagna-Argentina, Cucurella e la moneta sepolta: prima del calcio d'inizio...

Un rituale, assai peculiare, a cui si è prestato Marc Cucurella, il terzino sinistro della Spagna campione del mondo. Un rituale che affonda le radici nel passato: la sepoltura di una moneta nel terreno di gioco poco prima del calcio d'inizio. Un gesto scaramantico che, almeno per gli spagnoli, sembra aver funzionato ancora una volta, riproponendo una tradizione già associata al trionfo iridato del 2010.

Dietro quella curiosa scena c'è Joan Capdevila, ex difensore delle Furie Rosse e protagonista della spedizione che conquistò il Mondiale in Sudafrica. L'ex calciatore, dopo aver superato le difficoltà legate al visto d'ingresso negli Stati Uniti – causate da un viaggio in Iran risalente a dieci anni fa e che lo avevano persino spinto a invocare l'aiuto di Donald Trump – è riuscito ad assistere dal vivo alla finale del MetLife Stadium tra Spagna e Argentina.

Proprio dagli spalti dell'impianto di New York, Capdevila ha registrato un video poi pubblicato su X, nel quale documenta il curioso rito affidato a Cucurella. L'ex difensore aveva infatti suggerito al nuovo acquisto del Real Madrid di ripetere il gesto che lui stesso aveva compiuto prima della finale mondiale del 2010.

Nel filmato si vede Cucurella salutare i compagni, osservare con attenzione ciò che lo circonda e dirigersi verso la linea laterale del campo. Una volta certo di non essere osservato, si china rapidamente, estrae una moneta nascosta nei calzettoni e la sotterra sotto il prato con un movimento veloce e discreto. Un'azione praticamente identica a quella compiuta sedici anni prima da Capdevila in Sudafrica, quando la Spagna conquistò il suo primo titolo mondiale battendo l'Olanda ai tempi supplementari grazie alla storica rete di Andrés Iniesta.

Anche stavolta il finale è stato sorprendentemente simile. La sfida con l'Argentina si è infatti protratta oltre i novanta minuti e si è conclusa con un successo per 1-0 della Roja, deciso dal gol di Ferran Torres, che ha regalato agli iberici il secondo Mondiale della loro storia. "Nel 2010 ho seppellito una moneta nell'erba prima dell'inizio della partita, ho raccontato questa storia un milione di volte. Ieri ho chiesto a Cucurella di fare lo stesso… Marc, ti voglio un bene dell'anima! Sei il campione del mondo!", ha scritto Capdevila nel suo post su X.