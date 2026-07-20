Forza Italia, "esordio in Parlamento": Fabio Roscioli verso la candidatura, ecco chi è

Indiscrezioni dall'universo-Forza Italia: in rampa di lancio ci sarebbe Fabio Roscioli, avvocato della Fininvest e tesoriere azzurro, il quale - stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano - potrebbe essere candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con ottime probabilità di imporsi e vincere.

La partita si aprirà dopo la ratifica delle dimissioni di Cannizzaro dalla Camera. Il deputato forzista, eletto sindaco di Reggio Calabria a fine maggio con il 65% dei consensi, ha lasciato Montecitorio il 13 luglio. La formalizzazione è attesa nella prima seduta utile dell'Aula, da cui prenderà il via la procedura per indire le suppletive nel collegio uninominale Calabria 5, corrispondente alla provincia reggina. Secondo le indiscrezioni, il nome individuato dal partito per raccoglierne l'eredità sarebbe proprio quello di Roscioli.