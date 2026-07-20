Forza Italia, "esordio in Parlamento": Fabio Roscioli verso la candidatura, ecco chi è

Indiscrezioni dall'universo-Forza Italia: in rampa di lancio ci sarebbe Fabio Roscioli, avvocato della Fininvest e tesoriere azzurro, il quale - stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano - potrebbe essere candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con ottime probabilità di imporsi e vincere.
La partita si aprirà dopo la ratifica delle dimissioni di Cannizzaro dalla Camera. Il deputato forzista, eletto sindaco di Reggio Calabria a fine maggio con il 65% dei consensi, ha lasciato Montecitorio il 13 luglio. La formalizzazione è attesa nella prima seduta utile dell'Aula, da cui prenderà il via la procedura per indire le suppletive nel collegio uninominale Calabria 5, corrispondente alla provincia reggina. Secondo le indiscrezioni, il nome individuato dal partito per raccoglierne l'eredità sarebbe proprio quello di Roscioli.
Per il legale romano si tratterebbe dell'esordio in Parlamento. Civilista di lungo corso e storico professionista vicino alla galassia Fininvest e alla famiglia Berlusconi, ha seguito numerosi procedimenti giudiziari di grande rilievo mediatico. Tra questi figurano il ricorso in Cassazione presentato da Silvio Berlusconi contro la condanna al risarcimento di 50 mila euro nei confronti dell'ex pm Guido Robledo e quello promosso da Fininvest contro il giornalista Ferruccio Pinotti e il magistrato Luca Tescaroli in relazione ai contenuti di un libro.
Nel suo curriculum figurano anche l'incarico di liquidatore del Popolo della Libertà nel 2013 e, dal 22 giugno 2023, quello di tesoriere di Forza Italia, assunto pochi giorni dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi al posto di Alfredo Messina. Da allora gestisce i conti del partito, sostenuto dalla garanzia della famiglia Berlusconi sui debiti, superiori a 90 milioni di euro.