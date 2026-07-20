Sondaggio Mentana, crollo-Pd e volo-Vannacci: cosa cambia in una settimana

Altro giro, altro lunedì, nessun regalo ma il consueto sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7, l'edizione è quella del 20 luglio. La domanda è sempre la stessa: se ci fossero le elezioni politiche oggi, lei per chi voterebbe?

Dunque vediamo ai risultati, dove Fratelli d'Italia si conferma primo partito per distacco con il 27,1%, in calo di 0,2 punti percentuali. Tostissima battuta d'arresto per il Pd, in un momento che tecnicamente dovrebbe essere favorevole ad Elly Schlein (si pensi alle vicissitudini sulla legge elettorale e a qualche scaramuccia nel centrodestra): i dem lasciano sul tappeto lo 0,3% in una settimana, calando al 21,5 per cento. Dunque il M5s, in calo dello 0,2% al 13,1 per cento.