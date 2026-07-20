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Sondaggio Mentana, crollo-Pd e volo-Vannacci: cosa cambia in una settimana

lunedì 20 luglio 2026
Sondaggio Mentana, crollo-Pd e volo-Vannacci: cosa cambia in una settimana

1' di lettura

Altro giro, altro lunedì, nessun regalo ma il consueto sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7, l'edizione è quella del 20 luglio. La domanda è sempre la stessa: se ci fossero le elezioni politiche oggi, lei per chi voterebbe?

Dunque vediamo ai risultati, dove Fratelli d'Italia si conferma primo partito per distacco con il 27,1%, in calo di 0,2 punti percentuali. Tostissima battuta d'arresto per il Pd, in un momento che tecnicamente dovrebbe essere favorevole ad Elly Schlein (si pensi alle vicissitudini sulla legge elettorale e a qualche scaramuccia nel centrodestra): i dem lasciano sul tappeto lo 0,3% in una settimana, calando al 21,5 per cento. Dunque il M5s, in calo dello 0,2% al 13,1 per cento.

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Poi Forza Italia, in crescita di due decimali al 7,4; quindi Verdi e Sinistra, la premiata ditta Bonelli-Fratoianni che cresce di un decimale al 6,5 per cento. Ma ancora una volta è Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci a marcare la crescita più consistente, pari allo 0,4%, in virtù della quale si colloca al 6% tondo tondo.

E ancora, la Lega riprende quota, sale dello 0,2% e si porta al 5,6 per cento. Poi Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all'1,4%, Noi Moderati all'1,1, Sud chiama Nord all'1% così come è all'1% Avanti Psi. Tutte le altre liste, complessivamente, raccolgono il 2,4% mentre il 27% del campione interpellato da Swg non esprime preferenze.

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