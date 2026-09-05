Giorgia Meloni, Giuseppe Conte perde la testa: "Il record? Un patto coi poteri forti"

Quello di ieri "non è stato il discorso di un presidente del Consiglio che parla al Paese dopo quattro anni di attività di governo. Ognuno poi c'ha il suo modo, il suo stile per interpretare il ruolo del presidente del Consiglio. Ieri io non ho visto però un presidente del Consiglio. Ho visto un comiziaccio di un leader di partito e un comiziaccio. Uso questa espressione perché è un comizio mal riuscito". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa dell'Unità di Bologna.

"Non ha trovato nulla di meglio - ha aggiunto l'ex premier - che dedicare buona parte del suo intervento ai Governi precedenti. Non puoi fare la vittima. Le vittime sono gli italiani, le famiglie impoverite, i ceti medi che hanno perso in termini di capacità di potere d'acquisto. Mi vai a parlare di record degli occupati, quando poi tra gli occupati il vero record è degli over 50? Certo non ha riformato neppure la Fornero, quindi si è allungata l'età pensionabile". "C'è la spocchia di offendere gli avversari, la spocchia di dover risalire ai Governi precedenti per aggirare quello che è la triste realtà di un Governo che ha impoverito l'Italia. Da presidente del Consiglio - ha concluso Conte - mi sarei vergognato solo a pensarlo".