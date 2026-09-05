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Giorgia Meloni, la rosicata di Mario Monti: "Il record? L'altra faccia della medaglia..."

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sabato 5 settembre 2026
Giorgia Meloni, la rosicata di Mario Monti: "Il record? L'altra faccia della medaglia..."

1' di lettura

"Il record di longevità, e mi congratulo con la presidente Meloni, festeggiato ieri a Bari, è in sé una cosa positiva, ma sono convinto che l'altra faccia della medaglia della notevole stabilità politica in questi anni è stata la mancanza di azione in quei campi dove sarebbe stato necessario agire per togliere incrostazioni e far funzionare l'economia". Così l'ex premier Mario Monti in un'intervista esclusiva all'AdnKronos nel corso del Forum Teha a Cernobbio.

"Per far funzionare meglio i meccanismi si sarebbero incontrati ostacoli politici perché si sarebbero tolte protezioni alle concessioni balneari, ai tassisti e tante altre categorie", sottolinea Monti. "Noi veniamo da anni in cui la creazione e l'erogazione di fondi, soprattutto da parte europea, ma non solo all'Italia, è stata clamorosamente elevata. Pensiamo ai 200 miliardi del Pnrr, pensiamo alle centinaia di miliardi del superbonus. Siamo qui con un tasso di crescita che è dello zero virgola", chiosa Monti.

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"Io spero che questa sia una buona esperienza per capire che per far crescere di più l'economia ci vogliono altre cose, tipo che il potere politico, tutti i partiti più o meno, cessino di voler privilegiare una categoria piuttosto che un'altra. Mantenendo vincoli di protezione anticoncorrenziale a favore di una singola categoria contro altre è la cosa che blocca di più lo sviluppo economico e la crescita", conclude. 

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