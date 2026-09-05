Giorgia Meloni, la rosicata di Mario Monti: "Il record? L'altra faccia della medaglia..."

"Il record di longevità, e mi congratulo con la presidente Meloni, festeggiato ieri a Bari, è in sé una cosa positiva, ma sono convinto che l'altra faccia della medaglia della notevole stabilità politica in questi anni è stata la mancanza di azione in quei campi dove sarebbe stato necessario agire per togliere incrostazioni e far funzionare l'economia". Così l'ex premier Mario Monti in un'intervista esclusiva all'AdnKronos nel corso del Forum Teha a Cernobbio.

"Per far funzionare meglio i meccanismi si sarebbero incontrati ostacoli politici perché si sarebbero tolte protezioni alle concessioni balneari, ai tassisti e tante altre categorie", sottolinea Monti. "Noi veniamo da anni in cui la creazione e l'erogazione di fondi, soprattutto da parte europea, ma non solo all'Italia, è stata clamorosamente elevata. Pensiamo ai 200 miliardi del Pnrr, pensiamo alle centinaia di miliardi del superbonus. Siamo qui con un tasso di crescita che è dello zero virgola", chiosa Monti.