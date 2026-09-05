Libero logo
RecordMeloni
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Mario Balotelli sfida Roberto Vannacci: "Per lei sono italiano?"

sabato 5 settembre 2026
Mario Balotelli sfida Roberto Vannacci: "Per lei sono italiano?"

1' di lettura

Pochi giorni dopo aver rilanciato lo slogan "l'Italia agli italiani", pronunciato in riferimento all'invasione di Ceuta, Mario Balotelli pare sfidare il generale Roberto Vannacci. Lo chiama in causa con una domanda che, per certo, è destinata a creare polemica: "Domanda per Roberto Vannacci: io per lei sono italiano?"

La provocazione, affidata a una storia pubblicata su Instagram, piove in un momento nel quale il tema dell'identità nazionale polarizza il dibattito pubblico. Balotelli si rivolge direttamente al leader di Futuro Nazionale, in quello che pare una sorta di attacco indiretto, "moderato".

Francesco Totti, la verità sul pugno a Colonnese: "Mi disse: non è tuo figlio"

A distanza di oltre vent'anni, Francesco Totti è tornato su uno degli episodi più discussi della sua c...

A mettere le mani avanti è lo stesso attaccante, che precisa: "Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni". Una premessa che non sembra destinata a disinnescare la discussione, considerato il destinatario della domanda e le posizioni espresse negli anni da Vannacci su cittadinanza, immigrazione e identità.

Del resto, per Balotelli non si tratta del primo intervento su questioni che vanno oltre il calcio. All'inizio di agosto, sempre attraverso i social, come ricordato in premessa il giocatore aveva commentato la vicenda di Ceuta con una presa di posizione destinata a suscitare reazioni: "CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO".

Vannacci, l'allarme del generale Camporini: "Le sue forze armate sono un pericolo"

Vincenzo Camporini non si dà pace. Il fatto che Futuro Nazionale - il partito di Roberto Vannacci - continui...
tag
mario balotelli
roberto vannacci

Lo scacchiere Giorgia Meloni, i militanti e il patto con Vannacci: cosa filtra dai vertici FdI

Lo show del generale Roberto Vannacci, a Cernobbio "gabba" Mario Monti: l'inattesa reazione della platea

Rassemblement National Bardella: "Vannacci? No, la mia lealtà va a Salvini"

ti potrebbero interessare

Gp Italia, impresa Gasly: male le Ferrari e Kimi Antonelli

Gp Italia, impresa Gasly: male le Ferrari e Kimi Antonelli

Redazione
Fiorentina, ko anche col Toro: Mandragora e Adams purgano la Viola

Fiorentina, ko anche col Toro: Mandragora e Adams purgano la Viola

Redazione
Cristian Chivu, "Juventus e Milan finite tanto lontane": Amorim lo gela così

Cristian Chivu, "Juventus e Milan finite tanto lontane": Amorim lo gela così

Redazione
Laila Hasanovic da restarci secchi: lady Sinner sul red carpet a Venezia si presenta così

Laila Hasanovic da restarci secchi: lady Sinner sul red carpet a Venezia si presenta così