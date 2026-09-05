Mario Balotelli sfida Roberto Vannacci: "Per lei sono italiano?"

Pochi giorni dopo aver rilanciato lo slogan " l'Italia agli italiani ", pronunciato in riferimento all'invasione di Ceuta, Mario Balotelli pare sfidare il generale Roberto Vannacci . Lo chiama in causa con una domanda che, per certo, è destinata a creare polemica: "Domanda per Roberto Vannacci: io per lei sono italiano?"

A mettere le mani avanti è lo stesso attaccante, che precisa: "Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni". Una premessa che non sembra destinata a disinnescare la discussione, considerato il destinatario della domanda e le posizioni espresse negli anni da Vannacci su cittadinanza, immigrazione e identità.

Del resto, per Balotelli non si tratta del primo intervento su questioni che vanno oltre il calcio. All'inizio di agosto, sempre attraverso i social, come ricordato in premessa il giocatore aveva commentato la vicenda di Ceuta con una presa di posizione destinata a suscitare reazioni: "CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO".