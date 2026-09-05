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Alessandro Di Battista

Inter, Lautaro completa la rimonta a San Siro: Napoli sconfitto 3 a 2

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sabato 5 settembre 2026
Inter, Lautaro completa la rimonta a San Siro: Napoli sconfitto 3 a 2

1' di lettura

Clamorosa rimonta dell'Inter che ribalta il Napoli rimontando uno svantaggio da 0-2 a 3-2 nel match di San Siro valido per la terza giornata di Serie A. Partita avvincente, ricca di occasioni e giocata su ritmi elevatissimi fin dal primo tempo, ma le reti arrivano tutte nella ripresa. Politano ha sbloccato il risultato al 5' approfittando di un errore in disimpegno di Barella, subito dopo Hojlund con un tiro angolatissimo da posizione defilata firma il raddoppio. I nerazzurri non si arrendono e accorciano subito le distanze all'11' con capitan Lautaro, che in scivolata raccoglie il cross al volo di Dimarco e rimette in partita i padroni di casa. Al 37' l'Inter acciuffa il pareggio con il colpo di testa vincente di Thuram su cross di Carlos Augusto, in pieno recupero entrambe le squadre vanno vicine al 3-2 ma a far centro sono i campioni d'Italia, con la zampata vincente in mischia di Lautaro Martinez. L'Inter resta a punteggio pieno e sale a 9 punti in classifica, i campani incassano il secondo ko di fila dopo quello con il Como e rimangono fermi a quota 3. 

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