Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"

Il caso Fakir ha scatenato la violenza degli antagonisti. Bologna è stata messa a ferro e fuoco dai soliti facinorosi che non aspettano altro che scatenare la loro ira verso le nostre città e le forze dell'ordine. La sinistra, invece di condannare con forza ogni tipo di violenza, si nasconde dietro a un dito. E ora in molti, a partire da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, chiedono le dimissioni del sindaco del Pd Matteo Lepore.

Tra chi non è rimasto indifferente ai fatti di Bologna c'è anche Giuseppe Cruciani. Il conduttore della Zanzara, programma radiofonico su Radio 24, ha difeso le forze dell'ordine: "57 feriti a Bologna. Ho visto poliziotti non caricare, avevano direttive precise, non picchiare i manifestanti. C’erano delinquenti che hanno lanciato ai poliziotti di tutto! Chi è stato arrestato?! Chi pagherà i danni?! Questo paese è uno schifo!".