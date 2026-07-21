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Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"

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martedì 21 luglio 2026
Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"

1' di lettura

Il caso Fakir ha scatenato la violenza degli antagonisti. Bologna è stata messa a ferro e fuoco dai soliti facinorosi che non aspettano altro che scatenare la loro ira verso le nostre città e le forze dell'ordine. La sinistra, invece di condannare con forza ogni tipo di violenza, si nasconde dietro a un dito. E ora in molti, a partire da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, chiedono le dimissioni del sindaco del Pd Matteo Lepore.

Tra chi non è rimasto indifferente ai fatti di Bologna c'è anche Giuseppe Cruciani. Il conduttore della Zanzara, programma radiofonico su Radio 24, ha difeso le forze dell'ordine: "57 feriti a Bologna. Ho visto poliziotti non caricare, avevano direttive precise, non picchiare i manifestanti.  C’erano delinquenti che hanno lanciato ai poliziotti di tutto! Chi è stato arrestato?! Chi pagherà i danni?! Questo paese è uno schifo!".

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Subito dopo Cruciani si è scagliato contro Laura Boldrini che ancora una volta guarda il dito e non la luna: "Laura Boldrini, sul caso di Bologna dice che non si può morire quando si è nelle mani dello Stato. Questa cosa mi fa impazzire! Cosa vuol dire?! Sono intervenuti due poliziotti, chiamati dai cittadini, perché un tizio dava in escandescenze! Chiaro?!".

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