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Fakir, il poliziotto che ha fermato il marocchino? 12 giorni di prognosi: le conseguenze dei morsi

martedì 21 luglio 2026
Fakir, il poliziotto che ha fermato il marocchino? 12 giorni di prognosi: le conseguenze dei morsi

1' di lettura

Emergono nuovi dettagli sull'intervento di polizia del 19 luglio a Bologna, durante il quale è morto Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto dopo essere stato immobilizzato dagli agenti nel quartiere Pilastro. Secondo quanto si apprende, uno dei due poliziotti intervenuti ha riportato ferite durante la colluttazione con l'uomo. In particolare, l'agente è stato morso a una gamba e, a seguito delle lesioni riportate, i medici gli hanno assegnato una prognosi di 12 giorni.

L'episodio conferma che la fase dell'intervento è stata particolarmente concitata. Già nelle prime ricostruzioni era emerso che Fakir, in evidente stato di agitazione, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti, arrivando anche ad aggredirli fisicamente. Per contenerlo, i poliziotti avevano utilizzato lo spray urticante e successivamente lo avevano immobilizzato in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

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Sulla vicenda è aperta un'inchiesta della Procura di Bologna, che sta ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto attraverso le immagini delle telecamere, comprese quelle registrate dalla bodycam privata indossata da uno degli agenti, e gli accertamenti medico-legali. I due poliziotti e i quattro soccorritori sono stati iscritti nel registro delle annotazioni preliminari previsto dall'articolo 45-bis del codice di procedura penale, mentre il fascicolo resta aperto per omicidio colposo.

La prognosi di 12 giorni riconosciuta a uno degli agenti rappresenta un ulteriore elemento dell'inchiesta e conferma che durante l'intervento vi fu un contatto fisico violento tra Fakir e le forze dell'ordine. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a chiarire se tutte le fasi dell'intervento si siano svolte nel rispetto delle procedure previste.

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