Fakir, il poliziotto che ha fermato il marocchino? 12 giorni di prognosi: le conseguenze dei morsi

Emergono nuovi dettagli sull'intervento di polizia del 19 luglio a Bologna, durante il quale è morto Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto dopo essere stato immobilizzato dagli agenti nel quartiere Pilastro. Secondo quanto si apprende, uno dei due poliziotti intervenuti ha riportato ferite durante la colluttazione con l'uomo. In particolare, l'agente è stato morso a una gamba e, a seguito delle lesioni riportate, i medici gli hanno assegnato una prognosi di 12 giorni.

L'episodio conferma che la fase dell'intervento è stata particolarmente concitata. Già nelle prime ricostruzioni era emerso che Fakir, in evidente stato di agitazione, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti, arrivando anche ad aggredirli fisicamente. Per contenerlo, i poliziotti avevano utilizzato lo spray urticante e successivamente lo avevano immobilizzato in attesa dell'arrivo dei soccorsi.