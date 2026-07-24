Ilaria Salis sconcertante sulla condanna: "L'ufficiale giudiziario non mi ha lasciato la notifica"

E niente non ce la fa proprio ad accettare il verdetto che la costringe a scucire più di 300.000 euro. Ilaria Salis in un'intervista a Repubblica prova a difendersi ma con scarsissimi risultati. Leggere per credere: - "Non mi sono mai arrivate le notifiche", spiega affermando di aver avere saputo del processo dopo la condanna. "La sentenza, che è di primo grado, non è entrata nel merito, non ha accertato che non ci fosse giusta causa - continua Salis -. Tocca al datore di lavoro, in questi casi, presentare le prove. E le prove ci sono, ma io non ho potuto portarle: ero assente perché di quel procedimento e delle udienze non sapevo nulla".

"Nelle cause civili sono le controparti a dover notificare l'avvio del procedimento. Loro hanno scelto di farlo al mio indirizzo di residenza in Italia, ma io spesso sono fuori", dice, sottolineando che quando l'ufficiale giudiziario è passato non era in casa "e dopo quel tentativo non ce ne sono stati altri". "Avrebbero potuto mandarmi una pec o contattarmi tramite i canali istituzionali, invece hanno usato la procedura per gli irreperibili svolgendo il processo in contumacia. Ma io sono un'europarlamentare, è un po' difficile che sia irreperibile…". Ora per il ricorso ha preparato oltre cento pagine per ricostruire "quel che non ho potuto dire in primo grado".