Ilaria Salis sconcertante sulla condanna: "L'ufficiale giudiziario non mi ha lasciato la notifica"

E niente non ce la fa proprio ad accettare il verdetto che la costringe a scucire più di 300.000 euro. Ilaria Salis in un'intervista a Repubblica prova a difendersi ma con scarsissimi risultati. Leggere per credere: - "Non mi sono mai arrivate le notifiche", spiega affermando di aver avere saputo del processo dopo la condanna. "La sentenza, che è di primo grado, non è entrata nel merito, non ha accertato che non ci fosse giusta causa - continua Salis -. Tocca al datore di lavoro, in questi casi, presentare le prove. E le prove ci sono, ma io non ho potuto portarle: ero assente perché di quel procedimento e delle udienze non sapevo nulla".
"Nelle cause civili sono le controparti a dover notificare l'avvio del procedimento. Loro hanno scelto di farlo al mio indirizzo di residenza in Italia, ma io spesso sono fuori", dice, sottolineando che quando l'ufficiale giudiziario è passato non era in casa "e dopo quel tentativo non ce ne sono stati altri". "Avrebbero potuto mandarmi una pec o contattarmi tramite i canali istituzionali, invece hanno usato la procedura per gli irreperibili svolgendo il processo in contumacia. Ma io sono un'europarlamentare, è un po' difficile che sia irreperibile…". Ora per il ricorso ha preparato oltre cento pagine per ricostruire "quel che non ho potuto dire in primo grado".
Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziati"Sinceramente credo che interrompere il rapporto con i due collaboratori sia stata la decisione giusta, non è...
"Ho fiducia che verrà fatta chiarezza", aggiunge, evidenziando che "non si è trattato di un recesso né improvviso né immotivato". Salis racconta che i due ex collaboratori li conosceva da molto, ma con il tempo il legame "si è logorato fino a spezzarsi". "C'erano state gravi inadempienze nel lavoro - continua - per settimane non rispondevano alle mail, nonostante fosse una delle loro principali attività. Non ci rivolgevamo più la parola e invece in politica il rapporto fiduciario è fondamentale". Respinge Salis l'accusa di averli licenziati senza preavviso: "Ho cercato un confronto, gli ho proposto di trovare una soluzione" "L'appello chiarirà tutto", conclude Salis.