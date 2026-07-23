Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziati

"Sinceramente credo che interrompere il rapporto con i due collaboratori sia stata la decisione giusta, non è stata una scelta presa a cuor leggero": Ilaria Salis, condannata in primo grado a risarcire oltre 300mila euro per aver licenziato due suoi collaboratori "senza giusta causa", ha spiegato in diverse storie su Instagram che la sua condanna si dovrebbe principalmente al fatto che non fosse presente in aula. In processi di questo tipo, infatti, spetta sempre al datore di lavoro dimostrare la giusta causa. "Io non ho potuto farlo perché ero incolpevolmente assente". E ancora: "Non c'ero perché non ero mai stata informata dell'udienza".

Poi, ha chiarito quali sarebbero i motivi dietro la sua decisione di licenziare i due collaboratori: "Li conoscevo da tempo e hanno seguito la mia situazione quando ero in carcere in Ungheria. Allora credevo che lo facessero senza secondi fini, col tempo però mi sono resa conto che la realtà era più complessa. Con l'inizio della collaborazione e il passare dei mesi ho avuto la sensazione che quel rapporto venisse sempre più spesso fatto pesare per cercare di influenzare le mie decisioni. A questo si aggiungeva un problema di gravi inadempienze sul lavoro. Vi faccio solo un esempio: per settimane e settimane non rispondevano alle mail dell'ufficio locale, nonostante fosse una delle loro principali attività. E non è stato un episodio isolato, era un continuo. Io ho segnalato più volte queste criticità, cercando di risolverle. Purtroppo, invece di migliorare, il clima è diventato sempre più conflittuale". In sostanza, dunque, ha messo in pubblica piazza le presunte "colpe" dei suoi due ex collaboratori e i loro problemi sul lavoro.