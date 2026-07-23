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Scontri a Bologna, Bersani: "Noi di sinistra dobbiamo metterci a fare i poliziotti?"

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giovedì 23 luglio 2026
Scontri a Bologna, Bersani: "Noi di sinistra dobbiamo metterci a fare i poliziotti?"

1' di lettura

"Perché la sinistra non riesce a liberarsi da certe presenze?": l'inviato di 4 di Sera su Rete 4 lo ha chiesto a Pier Luigi Bersani a proposito delle tensioni che si sono registrate a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante un controllo di polizia al Pilastro. "Ma perché la sinistra? - ha chiesto di rimando Bersani - È una democrazia che deve tenere sotto controllo questi fenomeni, a Bologna abbiamo, certo, una presenza sempre, diciamo, aggressiva".

"Come si fa a contenere queste cose? Naturalmente ci vogliono gli interventi preventivi, anche delle forze dell'ordine, anche dei sistemi di sicurezza. Dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra? Cosa ci si chiede? Non si spargano lezioni a chi non ha bisogno di sentirsele", ha chiosato, stizzito, Bersani. Infine, quando gli è stato chiesto come vada affrontato il problema sicurezza, ha risposto: "Quattro anni di prediche e propaganda ci hanno fatto migliorare la situazione? No, noi stiamo vedendo delle picconate allo stato di diritto senza aver risolto il problema della sicurezza. Cos'è? Il far west? Seguiamo il modello Trump?". 

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