Fakir, Mik Cosentino disintegra Lepore: "Per gli italiani nessuno scende in piazza"

"Quindi fatemi capire come funziona. A Bologna uno straniero ammazza un capotreno italiano e nessuno dice un cazz*. Muore poi un pluripregiudicato, con condanne per traffico di droga, rapina, resistenza, lesioni e spaccio, e bruciano l’intera città di Bologna. Ma gli italiani, ragazzi, dove cazz* sono? In diciotto mesi, a Bologna hanno ammazzato un capotreno, una mamma di due figlie e una coppia è stata accoltellata e sgozzata in casa. E per nessuno di loro è stata bruciata una macchina. Per nessuno di loro il sindaco Lepore è sceso in piazza, ovviamente. Poi, però, muore Fakir durante un arresto, la città brucia e succede il bordello: 64 agenti in ospedale, auto del Comune incendiate e guerriglia per tre notti". Questo è lo sfogo di Mik Cosentino, ex nuotatore e oggi imprenditore. il video del suo attacco alla sinistra e al sindaco Lepore è diventato virale sui social.

Fakir, durante il fermo, "ha morso anche un agente a una gamba, causandogli undici giorni di prognosi”. Cosentino, dopo una doverosa precisazione, “attenzione, ragazzi: nessuno merita di morire, sia chiaro, e mi dispiace veramente che sia morto” – ha aggiunto: “Chi fa il criminale di mestiere, però, si assume anche i rischi del mestiere. Esattamente come un funambolo sa di poter cadere e un artificiere sa di poter saltare in aria. Se scegli di vivere fuori dalla legge, combattendo contro la polizia, sai che il rischio fa parte del pacchetto”.