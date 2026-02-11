Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'aria che tira, Valentina Nappi gela David Parenzo: "A 16 anni puoi farti una... ?"

di
Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
L'aria che tira, Valentina Nappi gela David Parenzo: "A 16 anni puoi farti una... ?"

1' di lettura

È un David Parenzo in versione "Zanzara" quello ce ha condotto l'ultima puntata de L'Aria che tira. Ospiti della trasmissione Simone Pillon e Valentina Nappi. Il tema? La tassa etica per le attrici o attori del mondo dell'intrattenimento per gli adulti. "Vorrei fare un discorso squisitamente laico. Lo Stato può e ha tutto il diritto di incentivare o disincentivare con la leva fiscale le attività che ritiene utili o non utili per la società. Lo fa con il tabacco o con il gioco d'azzardo, tassando le sigarette e il gioco d'azzardo in modo superiore ad altri beni in quanto ritiene che quel tipo di attività sia da disincentivare. Il porno crea una grave dipendenza. Noi dobbiamo curare questa cosa", ha spiegato l'ex senatore della Lega.

"Ma come si fa a paragonare il gioco d'azzardo al porno? Questa è una cosa antiscientifica, la dipendenza è una cosa seria", ha replicato la porno-attrice. Subito dopo, Valentina Nappi ha anche lanciato una provocazione che ha lasciato tutti spiazzati: "Ma il minore cos'è? Da zero a 18 anni. A 16 anni ti puoi fare una seg***?". "Adesso a quest'ora non lo so...", ha chiosato David Parenzo. Gelo in studio.

L'aria che tira: la provocazione di Valentina Nappi


 

tag
l'aria che tira
simone pillon
david parenzo
valentina nappi

Ko tecnico L'aria che tira, Ilaria Salis distrutta in diretta tv: "No alle armi. Anche ai martelli?"

La zampata L'aria che tira, Wanna Marchi sconvolge Parenzo: "Andate tutti a prostitute. Ciao"

A L'Aria che tira L'Aria che tira, Calenda contro Vannacci: "Patriota di Putin, traditore della patria"

ti potrebbero interessare

Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore

Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore

Redazione
Andrea Pucci, Francesco Storace umilia i grillini: "I figli di un comico, ma finitela!"

Andrea Pucci, Francesco Storace umilia i grillini: "I figli di un comico, ma finitela!"

Roberto Tortora
Affari tuoi, Martina Miliddi "pacco bollente": delirio proibito

Affari tuoi, Martina Miliddi "pacco bollente": delirio proibito

Italia 1 "stappa" di notte col Superbowl

Italia 1 "stappa" di notte col Superbowl

Klaus Davi