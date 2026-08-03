Giuseppe Conte si dimette dalla Commissione Covid: ora fuori la verità

"In vista dell'audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango. Se vorrete, potrete seguire i il mio intervento in diretta streaming: collegatevi domani alle 9.30 qui sui miei canali!": Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, lo ha scritto in un post sui social, allegando un'immagine della sua lettera di dimissioni. Lettera indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana e a quello della commissione Marco Lisei.

"Le mie dimissioni - spiega Conte nella lettera - si rendono opportune in considerazione del fatto che, nella seduta della medesima Commissione convocata il prossimo 4 agosto 2026, alle ore 9.30, il sottoscritto sarà ascoltato in audizione in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta". E infine: "Al fine di evitare ogni possibile situazione di incompatibilità, ritengo dunque dover rassegnare le dimissioni dall'incarico".