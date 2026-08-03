Chi passa dalla Rai a Mediaset: altro colpaccio dopo Infante

Dopo Milo Infante è Monica Leofreddi ad approdare a Mediaset. La conduttrice affiancherà l'ex volto Rai come opinionista fissa in Ore 11, il nuovo programma quotidiano di Rete4 in onda dal 24 agosto dalle 11 alle 13, e in Verità nascoste, al via invece a settembre. Per i due si rinnova così il sodalizio professionale dopo l'esperienza condivisa a Ore 14. Un approdo non a sorpresa, visto che il passaggio al Biscione era già stato anticipato da alcuni indizi emersi sui social, nel corso di una conversazione con Manuela Moreno registrata nel dietro le quinte de La Vita in Diretta e condivisa poi dalla giornalista.

Ora però arriva l'ufficialità. "Nel lavoro esistono l'amicizia, la gratitudine e la stima - premette raggiunta dall'Ansa e in merito al legame con Infante -. Prima di tutto, però, c'è la stima professionale: l'amicizia è un corollario. Le scelte professionali non si fanno solo per amicizia, ma perché c'è un rapporto di fiducia e di stima reciproco. Certo, l'amicizia che ci lega da oltre vent'anni ha contribuito a questo affiatamento professionale".