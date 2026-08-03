Giuseppe Conte, Lisei sconvoca l'audizione: "Avevamo chiesto altre date ma non ha mai risposto"

"In ragione dei lavori delle Aule parlamentari per le giornate di martedì 4 e di mercoledì 5 agosto, con previste votazioni tutto il giorno sia alla Camera che al Senato, ho dovuto sconvocare l'audizione di Giuseppe Conte": il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, presidente della Commissione Covid, lo ha dichiarato in una nota. Solo qualche ora fa, il leader pentastellato si era deciso a dimettersi dalla Commissione per essere ascoltato in audizione in qualità di presidente del Consiglio all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta. "In vista dell'audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango. Se vorrete, potrete seguire i il mio intervento in diretta streaming: collegatevi domani alle 9.30 qui sui miei canali!", aveva scritto in un post su X.

Alla luce di quanto comunicato ora da Lisei, però, la mossa tanto attesa di Conte sembra assumere i contorni di una farsa. "Già la scorsa settimana i miei uffici avevano contattato la segreteria di Conte anticipando che sarebbe stato difficile tenere l'audizione il 4 e il 5 agosto - ha fatto sapere il senatore e presidente della commissione -. Pertanto, avevano chiesto altre disponibilità ed io stesso, nel corso dell'ultima seduta, avevo avvisato che sarebbe stato utile da parte del leader del M5s proporre altre date. Nella giornata di venerdì scorso i miei uffici hanno nuovamente contattato la segreteria di Conte, senza tuttavia ricevere disponibilità di altri giorni. Così ho deciso di tentare di fissarla comunque il 4 agosto, ma come previsto non c'è materialmente spazio per una audizione che richiederà parecchie ore. I miei uffici prenderanno ancora contatto con Conte per individuare altre date utili".