Calhanoglu, addio Inter: ribaltone nerazzurro, ecco chi arriva

La situazione è diversa rispetto a 12 mesi fa, quando le voci sul possibile trasferimento crearono tensioni anche all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Alla fine il caso rientrò e Calhanoglu rimase a Milano, confermandosi uno degli uomini chiave della squadra grazie alla sua qualità nella costruzione del gioco, ai calci piazzati e al sangue freddo dal dischetto. Oggi, però, il nodo è soprattutto economico. Il centrocampista turco vorrebbe prolungare il contratto mantenendo uno stipendio vicino agli attuali sei milioni di euro netti a stagione. L'Inter, invece, riflette sull'età del giocatore, che compirà 33 anni a febbraio, e sui problemi fisici che ne hanno limitato l'impiego nell'ultima annata.

Il futuro di Hakan Calhanoglu torna a far discutere. Come ormai accade puntualmente ogni estate, il regista dell'Inter è finito nel mirino dei grandi club turchi, con il Fenerbahçe che, secondo le indiscrezioni provenienti da Istanbul, riportate da Il Giorno, starebbe valutando un nuovo assalto. Per ora dall'Italia non arrivano conferme concrete, ma il contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo ancora fermo alimentano inevitabilmente i dubbi.

È un’amichevole a tensione zero, quella di Hong Kong tra Inter e Manchester City, ma per un ragazzo dell&rs...

Intanto Cristian Chivu lo ha ritrovato dopo le vacanze e conta su di lui per l'inizio della stagione. Ma mentre il futuro dell'ex Milan resta tutto da definire, i nerazzurri stanno già valutando le alternative. Il nome che sta guadagnando terreno è quello di Aleksandar Stankovic. Il figlio d'arte ha impressionato nell'amichevole contro il Manchester City, mostrando personalità e qualità in cabina di regia. È ancora presto per considerarlo il successore designato di Calhanoglu, ma le prossime uscite contro Milan e Juventus offriranno indicazioni più attendibili.

A favore del giovane serbo c'è anche un dettaglio simbolico: indossa la maglia numero 5 appartenuta a papà Dejan, storico capitano dell’Inter. L'altra soluzione porta a Piotr Zielinski, che nella scorsa stagione ha già sostituito più volte Calhanoglu. Se il turco dovesse davvero salutare Milano, sarà proprio tra l'esperienza del polacco e la freschezza di Stankovic che l'Inter individuerà il nuovo regista del futuro.