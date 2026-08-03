Schlein risponde a Conte: "Non funziona così. Adesso concentriamoci sui fallimenti del governo"

"Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito": Elly Schlein ha deciso finalmente di rispondere a Giuseppe Conte sul tema Ucraina. Nelle scorse ore, infatti, il leader pentastellato non solo aveva chiarito che non avrebbe più votato invii di armi a Kiev, ma aveva anche detto che il nodo della politica estera "lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani". Aggiungendo che "il giorno dopo (la sua eventuale vittoria, ndr) mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale".

Incalzata dal Tg3, che le ha chiesto di commentare le parole di Conte, la segretaria del Pd ha rotto il lungo silenzio sull'argomento. Un silenzio non passato inosservato a nessuno. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva detto: "Preoccupa l'assordante silenzio di Elly Schlein di fronte alle esternazioni filo russe di Giuseppe Conte. La sinistra italiana ci dica se sta dalla parte del popolo ucraino o dalla parte di Putin. Se sta dalla parte della democrazia o dalla parte delle dittature. Se vuole che i russi continuino a martellare case, ospedali e città patrimonio dell'umanità oppure vuole impedire il lancio di missili balistici che possono raggiungere anche le nostre Capitali. Se crede nella libertà oppure no. Se sta con l'Europa o contro l'Europa".