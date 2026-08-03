Sinner, l'auto del numero 1 non è come le altre: il dettaglio sconvolgente

Sotto il cofano monta uno degli ultimi grandi V12 aspirati di Maranello: un 6,5 litri da 830 cavalli capace di raggiungere i 9.500 giri al minuto , senza ricorrere al turbo. È un motore che rappresenta una filosofia destinata a diventare sempre più rara , con un'erogazione lineare e un sound che Ferrari ha preservato anche dopo l'introduzione del filtro antiparticolato, riprogettando l'impianto di scarico.

La Ferrari scelta da Jannik Sinner racconta molto del suo carattere. Il modello scelto dal numero 1 del mondo - 812 Competizione - non è certo l'auto più appariscente o facile da acquistare, ma una serie limitata destinata a un ristretto gruppo di appassionati. Ferrari la definisce la massima espressione della propria berlinetta a motore anteriore, progettata per privilegiare il piacere di guida e la raffinatezza tecnica prima ancora delle prestazioni assolute.

Niente Open del Canada per Jannik Sinner. Il forfait del numero uno del mondo di tennis ha fatto discutere e non poco. E...

Anche il design riflette la stessa impostazione: prese d'aria, superfici scolpite e soluzioni aerodinamiche non hanno una funzione estetica, ma sono studiate per migliorare raffreddamento, carico aerodinamico e precisione di guida. La Ferrari 812 Competizione vuole regalare al guidatore un’esperienza meccanica difficilmente replicabile. L'auto, dicono gl esperti, punta tutto sulla sostanza e sulla qualità. Proprio come fa il tennista altoatesino quando scende in campo. Insomma, tale auto, tale proprietario.