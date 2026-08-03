Sinner, l'auto del numero 1 non è come le altre: il dettaglio sconvolgente

La Ferrari scelta da Jannik Sinner racconta molto del suo carattere. Il modello scelto dal numero 1 del mondo - 812 Competizione - non è certo l'auto più appariscente o facile da acquistare, ma una serie limitata destinata a un ristretto gruppo di appassionati. Ferrari la definisce la massima espressione della propria berlinetta a motore anteriore, progettata per privilegiare il piacere di guida e la raffinatezza tecnica prima ancora delle prestazioni assolute.
Sotto il cofano monta uno degli ultimi grandi V12 aspirati di Maranello: un 6,5 litri da 830 cavalli capace di raggiungere i 9.500 giri al minuto, senza ricorrere al turbo. È un motore che rappresenta una filosofia destinata a diventare sempre più rara, con un'erogazione lineare e un sound che Ferrari ha preservato anche dopo l'introduzione del filtro antiparticolato, riprogettando l'impianto di scarico.
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Anche il design riflette la stessa impostazione: prese d'aria, superfici scolpite e soluzioni aerodinamiche non hanno una funzione estetica, ma sono studiate per migliorare raffreddamento, carico aerodinamico e precisione di guida. La Ferrari 812 Competizione vuole regalare al guidatore un’esperienza meccanica difficilmente replicabile. L'auto, dicono gl esperti, punta tutto sulla sostanza e sulla qualità. Proprio come fa il tennista altoatesino quando scende in campo. Insomma, tale auto, tale proprietario.