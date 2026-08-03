Vlahovic dice no al Besiktas: vuole il Barcellona. Intanto la Juventus...

Dusan Vlahovic continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato degli svincolati, ma il suo futuro resta avvolto nell'incertezza. L'attaccante serbo, libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, non ha ancora trovato una nuova squadra e nelle ultime settimane avrebbe respinto una proposta importante del Besiktas. Il club turco aveva provato a convincerlo con un'offerta di alto livello: bonus alla firma da cinque milioni di euro e un ingaggio da otto milioni netti a stagione per due anni. Un progetto reso ancora più interessante dalla presenza di Vincenzo Italiano, allenatore che conosce bene Vlahovic fin dai tempi della Fiorentina e che avrebbe spinto personalmente per riaverlo a disposizione.

Nonostante questo, però, il centravanti ha scelto di aspettare. Dietro al rifiuto ci sarebbe un obiettivo ben preciso. Secondo la stampa spagnola, il grande sogno di Vlahovic resta il Barcellona. Già all'inizio dell'estate il suo entourage aveva sondato il terreno con i blaugrana, ma il club catalano aveva fatto capire di avere altre priorità per l'attacco, con Julian Alvarez in cima alla lista dei desideri. Nel frattempo qualcosa è cambiato. Con il passare delle settimane e l'assenza di offerte da parte dei grandi club europei, anche le richieste economiche del serbo si sarebbero ridimensionate, avvicinandosi ai parametri fissati dal Barcellona. La dirigenza catalana, però, continua a considerare Alvarez il primo obiettivo e mantiene alcune riserve su Vlahovic, legate sia all'aspetto tattico sia ai problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni.