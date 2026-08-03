Sondaggio-Mentana, batosta per la sinistra: il partito che perde di più. E Meloni gode

Brutte notizie per il centrosinistra. Dopo settimane in cui Pd e compagni si dicono competitivi, il sondaggio di Enrico Mentana li riporta alla realtà. L'orientamento di voto di questa settimana conferma come primo partito Fratelli d'Italia, stabile al 27 per cento. Nella rilevazione di Swg realizzata in data 3 agosto crescono Movimento 5 Stelle (+0,1%), Futuro Nazionale (+0,3%) e Italia Viva (+0,1%). Stabile anche Alleanza Verdi e Sinistra.
Scendono invece Partito Democratico (-0,3%), Forza Italia (-0,2%), Lega (-0,2%) e Azione (-0,1%). Nessuna flessione, infine, per +Europa, stabile all'1,2%, e per Noi Moderati, Sud chiama Nord e Ora!, tutti stabili all'1%. Insomma, come si vede chiaramente dai numeri, il partito che cala di più è quello di Elly Schlein. In una settimana i dem si lasciano alle spalle lo 0,3.
Sondaggio Mentana, crollo-Pd e volo-Vannacci: cosa cambia in una settimanaAltro giro, altro lunedì, nessun regalo ma il consueto sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana nel corso del TgL...
Le cifre dunque non sorridono alla leader del Pd che deve fare i conti anche con "l'alleato" del campo largo: Giuseppe Conte. Non sono passate inosservate le parole del leader M5s sull'Ucraina, in aperta sfida a Schlein: "Prima di arrivare alle primarie fisseremo dei punti imprescindibili, non negoziabili. Lei dice che il tema è che Schlein vuol sostenere il piano di riarmo, questo è un punto dirimente che va chiarito prima. I punti dirimenti sono: difesa comune europea, sanità, prestazioni sanitarie efficaci. Sulla svolta negoziale" per l'Ucraina "possiamo arrivarci tutti".