"Governo di irresponsabili": figuraccia-Schlein. Smentita in tempo record dopo queste parole

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sugli attuali scontri diplomatici tra Italia e Spagna in materia di immigrazione, dopo l’invasione di Ceuta che ha costretto Madrid a rafforzare militarmente e operativamente la frontiera e lavorare con Rabat per riportare in Marocco la maggior parte dei migranti. Per ragioni di sicurezza, così, il governo italiano ha sospeso temporaneamente l’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introducendo controlli alle frontiere che, per tutta risposta, sono stati inseriti anche dal governo iberico.

In virtù di questa crisi, pronta è arrivata la reprimenda del capo dell’opposizione, la leader del PD Elly Schlein, che ha tuonato: "Meloni apre una crisi con la Spagna, governo di irresponsabili propagandisti". La segretaria dem viene smentita in tempo record. Per tutta risposta Fratelli d’Italia, partito del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto con un post al veleno sui social: “Le notizie delle ultime ore confermano una cosa: la scelta di Giorgia Meloni e del suo Governo è stata quella giusta. Ancora una volta, la sinistra ha sbagliato. Fortunatamente, l’Italia è guidata da Giorgia Meloni”. A cosa si riferisce? Beh, al rapporto dell’intelligence sul rischio terrorismo jihadista a Ceuta.

Secondo gli 007, infatti, l’exclave spagnola potrebbe essere un centro di radicalizzazione e reclutamento. Diverse persone da lì sarebbero già partite in passato per combattere in Siria e Iraq. E la conferma arriva anche dagli 007 spagnoli. Preoccupa, perciò, l’eventuale nuova ondata migratoria verso Ceuta, organizzata attraverso i social con chat su TikTok, Whatsapp e Facebook. La data da tenere attenzionata è quella di Ferragosto. Non è ancora chiara quale sia la “regia” dietro quest’iniziativa. E, sempre sui social, viene organizzato anche il traffico degli esseri umani per terra e per mare verso le nostre coste. Particolare attenzione è rivolta a Fnideq, vicino a Ceuta, già interessata in passato da operazioni antiterrorismo contro reti jihadiste transfrontaliere.