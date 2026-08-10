Meloni in vacanza fa impazzire La Maddalena: "Cosa ho trovato qui"

Tre giorni lontano da Roma, tra mare, passeggiate, selfie e qualche serata nei locali. Giorgia Meloni ha scelto La Maddalena per una breve vacanza insieme alla figlia Ginevra e alla sorella Arianna. Una parentesi familiare trascorsa con discrezione, prima del ritorno agli impegni istituzionali. La premier dovrebbe lasciare l’isola già questa sera.

La visita - racconta il Secolo d’Italia - è stata la prima di Meloni nell’arcipelago maddalenino. Le giornate sono trascorse tra tuffi nelle acque della Sardegna e incontri con i cittadini, alcuni dei quali le hanno chiesto di scattare una fotografia insieme. Anche le serate sono state all’insegna della riservatezza: a Cala Gavetta la presidente del Consiglio ha preso un aperitivo e poi cenato in un noto ristorante. Gli spostamenti sono avvenuti con una scorta volutamente poco appariscente. Una scelta che, secondo quanto riportato dai giornali locali, ha permesso alla premier di passeggiare nel centro della cittadina senza particolare clamore, concedendosi una serata tra le vie dell’isola. Al termine della vacanza, Meloni ha voluto lasciare un messaggio alla Sardegna. Ai microfoni di La Maddalena Tv ha raccontato: “Mi sono trovata molto bene, è un posto meraviglioso, ma al di là di quello che regala Dio e la natura a questa terra, qui c’è grande orgoglio nella popolazione, un forte senso di identità, accoglienza e soprattutto un grande senso del rispetto…”.

Parole che fotografano il bilancio della breve permanenza nell’arcipelago, dove la premier ha potuto trascorrere qualche giorno con la famiglia lontano dai riflettori della politica. La Maddalena, del resto, non è una destinazione estranea agli esponenti del governo. Nelle scorse settimane aveva trascorso qui alcuni giorni Giovanni Donzelli, mentre lo scorso anno sull’isola era arrivato il ministro Francesco Lollobrigida. Per Meloni, però, la pausa è già agli sgoccioli. Il 21 agosto sarà a Taranto, accanto a Sergio Mattarella, per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Poi il ritorno a Bari, il 4 settembre, per celebrare il traguardo del governo più longevo della storia repubblicana.