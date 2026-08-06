Sondaggio Ipsos-Doxa, "il 92% degli elettori Pd voterebbe Conte": Schlein spazzata via

Tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, meglio il leader del Movimento 5 Stelle. È quello che pensano gli elettori del cosiddetto "campo largo". Di fronte a un ipotetico ballottaggio alle elezioni politiche, il sondaggio Ipsos-Doxa ha dimostrato come Pd, M5s, Avs, Italia Viva e +Europa farebbero meglio a far scendere in campo l'ex premier. Un dato che dipende anche dal fatto che gli elettori dei 5 Stelle si mostrano più restii a votare una coalizione guidata da Schlein: è incerto il 15 per cento di loro. Diverso discorso invece se come guida della coalizione ci fosse Conte.

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In questo caso gli elettori del Pd si mostrano propensi a votare per Conte, tanto che la quota di indecisi si dimezza rispetto a quella dei 5 Stelle nel primo scenario: solamente il 7-8% degli elettori dem ha dubbi nel votare Conte. Nel dettaglio, il 92% degli elettori Pd voterebbe per Conte e solo l’8% sarebbe indeciso. Tra gli elettori pentastellati il 96% voterebbe Conte e il 4% sarebbe indeciso.

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