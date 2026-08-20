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Sondaggio Piepoli, il leader del campo largo? Schlein stracciata da Conte e non solo: chi la supera

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giovedì 20 agosto 2026
Sondaggio Piepoli, il leader del campo largo? Schlein stracciata da Conte e non solo: chi la supera

2' di lettura

Un sondaggio dell’Istituto Piepoli ha analizzato la fiducia sulla futura leadership del campo largo. Secondo la rilevazione, Giuseppe Conte sarebbe la prima scelta per guidare il campo largo con il 36% delle preferenze. Il leader del Movimento 5 Stelle viene seguito da Silvia Salis col 30% e da Elly Schlein col 29%. A seguire ci sono Nicola Fratoianni al 23%, Angelo Bonelli al 21, Matteo Renzi al 17 e Riccardo Magi al 14%. 

"Si tratta di uno scenario buono?", ha chiesto Luca Telese al suo ospite a In Onda, Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, dopo aver mostrato i numeri. "Sono rilevazioni su cui mi permetto di nutrire qualche perplessità", ha risposto il governatore nonché esponente del Pd. "A cosa non crede?", gli ha domandato il conduttore. E lui: "Mi riferisco alla valenza scientifica del dato, soprattutto legato a eventuali primarie o consultazioni. A Schlein è già capitato di non partire coi favori del pronostico e di stupire in questo senso". "Quindi non crede al terzo posto di Schlein", ha dedotto Telese.

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"Il punto su cui Schlein e Conte hanno una responsabilità enorme, però, è quella di prendere una decisione, non si può più aspettare. Vogliono fare le primarie e contendersele? Non ci sarà grande entusiasmo di chi dovrà organizzare i gazebo... Però se l'alternativa è rimanere fermi, andiamo alle primarie. Scelgono una figura diversa o un meccanismo diverso? Facciano una proposta e il popolo del centrosinistra li seguirà, però su questo non possiamo aspettare". 

Il leader del campo largo? Schlein battuta da Conte e non solo, guarda qui il video di In Onda

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