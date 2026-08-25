4 di Sera, Ceccardi: "Vannacci arma di distrazione di massa della sinistra"

"Vannacci non è altro che l'arma di distrazione di massa della sinistra": Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle reazioni delle opposizioni alle uscite del generale nonché leader di Futuro Nazionale. Poi ha aggiunto: "La sinistra ha capito che da sola non ce la può fare a battere un centrodestra concreto e si è inventata Vanancci. Vannacci è un prodotto della sinistra, è un prodotto di Pucciarelli (giornalista di Repubblica, anche lui ospite del talk, ndr), è un prodotto di chi lo alimenta e ne parla ogni giorno".

"Vannacci sta alla destra come stanno alla sinistra Ilaria Salis e Bonelli - ha proseguito l'eurodeputata del Carroccio -. La fortuna è che Vannacci non è alleato del centrodestra, Bonelli è alleato della sinistra. Quindi se vince la sinistra, vince Bonelli, vince Fratoianni, vince Ilaria Salis. Se vince il centrodestra, non vince Vannacci, perché Vannacci è alternativo al centrodestra concreto di governo che fa le cose. Ogni giorno Vannacci se ne inventa una, ora parla della 194, come se fosse possibile in Italia modificarla... Promuova un referendum".