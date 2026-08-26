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Codice Da Vinci, la Rai taglia il finale: ecco come va a finire

mercoledì 26 agosto 2026
Codice Da Vinci, la Rai taglia il finale: ecco come va a finire

1' di lettura

Per tutti quelli che sono rimasti appesi davanti al proprio televisore, sulle frequenze di Rai2, ve lo diamo noi il finale de Il Codice da Vinci. Siamo nel momento decisivo, proprio nell’istante in cui Robert Langdon (interpretato da Tom Hanks) è intento a risolvere il mistero attorno al quale gli equilibri del libro e della pellicola sono aggrappati.

«Si nasconde sotto la rosa» e via in strada. Fino a qui la tv di Stato ci ha assistito ancora. La musica incalzante, il ritmo più veloce. Il protagonista guarda sotto di sé, ha il volto contrito. Ci siamo la soluzione è a un passo. Si inginocchia, precisamente in corrispondenza della piramide invertita.

Chiude gli occhi e la telecamera attraversa la vetrata sotto le scarpe di Langdon. Laddove si spalancano i sotterranei del Louvre. Ecco che appare il vero luogo di sepoltura della Maddalena, scelto da Jacques Saunière in modo da rispettare le indicazioni della pergamena del Codice.

Mancava un minuto, forse qualche secondo in più. Ma gli algoritmi hanno amputato il finale del lungometraggio. Ora, non sarà come vederlo, ma almeno avete letto il finale. Servizio (quasi) pubblico.

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