Fratoianni promette bonus in finlandese

Bisogna ammetterlo: Fratoianni è un grande. Tra lui e il suo compare Bonelli formano una coppia capace di dire la qualunque pur di far parlare di se’. Persino nei modi più strambi. Stavolta a esibirsi, con uno dei classici video da piattaforma social, è il capo di Sinistra italiana. E tira fuori una specie di modello scandinavo per le nostre parti.

Declamando le misure nelle lingue del nord Europa, punta a propinarci tra svedese e finlandese alla «noios volevam savuar» degno di Totò, servizi pubblici garantiti e accessibili a tutti. Il leit motiv è il solito, modello provocazione studiata non tanto bene: «Impariamo dai vicini e facciamolo anche qui». La traduzione viene facile: asili gratis, università gratis, trasporti gratis, psicologo gratis...

In una spettacolare lista “all free” senza mai aprire il capitolo su come si svaligiano le casse e senza mai rispondere alla domanda: «E i soldi da dove li tiriamo fuori?». La parte più ghiotta del video la si trova nei commenti, una specie di festival dello sfottò che dovrebbe far riflettere il facilone progressista. Circa la metà di quelli che lo seguono lo prende a sberleffi con tanto di lezioni sulle mitiche coperture finanziarie. L’altra metà tenta di farlo ragionare su ciò che appare a metà tra sogno e utopia.

Dobbiamo rassegnarci ad un modello propagandistico che chiamano moderno. Non servono più i comizi di un tempo, con l’oratore che si scartavetrava la gola per; bastano due paroline straniere, un iPhone e qualche decina di secondi di tempo per raggiungere il popolo che si vuole soddisfare. Una specie di magia, insomma, che ti risparmia la fatica. In fondo è sufficiente una minima quantità di fumo da spargere e non hai bisogno di attardarsi a spiegare costi e coperture. Ma che vogliono questi social...

In fondo è tutto così straordinario e straordinariamente prevedibile. Il politico odierno - specie se all’opposizione - se lo può permettere agevolmente. Lo slogan che non reggerebbe ad un minimo esame di fattibilità serve comunque a tenere calda la pancia dell’elettore, a dargli appuntamento a settembre, all’inevitabile mobilitazione dei compagnie delle compagne, con asterischi o senza. Ciò che conta non è la serietà di una proposta politica, ma fare engagement sui social e non perdere pezzi a sinistra.

Fratoianni non si offenderà se tutto questo ci appare esclusivamente marketing politico puro: meglio una proposta irrealizzabile ma emotivamente forte che ammettere i limiti reali. In fondo il leader di sinistra italiana non ha ancora il dovere di trovare i soldi. Ma sappiamo già che per fare cose del genere servirebbero due patrimoniali. E a lui non dispiace affatto. A noi è sufficiente che lo scriva anche nel programma elettorale, almeno il cittadino lo sa prima di scegliere. Uguale a Conte: gratuitamente.

