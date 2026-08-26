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L'aria che tira, Mollicone smaschera il Pd: "Perché non vogliono le primarie"

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mercoledì 26 agosto 2026
L'aria che tira, Mollicone smaschera il Pd: "Perché non vogliono le primarie"

1' di lettura

Pd, Roberto Speranza e primarie del campo largo. Di questo e altro si è parlato a lungo nell'ultima puntata de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7. Ospite della trasmissione Federico Mollicone, che ha spiegato il motivo che si cela dietro al rifiuto di alcuni dem di sottoporsi a delle primarie per far scegliere agli elettori il candidato premier del campo largo. Secondo il deputato di Fratelli d'Italia c'è il grande timore di perdere quell'egemonia che conservano gelosamente da quasi 20 anni. 

"La durata del governo Meloni come governo più duraturo della storia repubblicana è un fatto storico - il pensiero di Federico Mollicone -. E se arriviamo a fine legislatura questo sarà il primo governo che ha realizzato i tempi previsti dalla Costituzione. Speranza e molti nel centrosinistra non vogliono le primarie perché se dovesse vincere Giuseppe Conte sarebbe la fine della leadership del Partito democratico, degli ex comunisti come partito leader della coalizione. E anche questo - ha poi concluso - sarebbe un fatto storico". Se così fosse si spiegherebbe l'uscita grottesca di Roberto Speranza che, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato come il candidato premier - almeno per il Pd - sia cosa di poco conto. Tanto da pensare di indicare un partigiano o addirittura un neo diciottenne.

L'aria che tira, l'intervento di Mollicone

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