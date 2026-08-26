Cdm, via libera al dl Carburanti: taglio delle accise fino al 5 settembre

È terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, durato circa 10 minuti. Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello sconto sulle accise sui carburanti e al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto dl Ex Ilva. Lo sconto sulle accise previsto per il solo diesel durerà fino al 5 settembre. E la misura vale circa 130 milioni. Si tratta dello sconto di 17 centesimi sul gasolio introdotto lo scorso 4 agosto e poi rinnovato fino ad oggi.

Come fatto trapelare ieri da Palazzo Chigi, il governo intanto starebbe lavorando su "una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo".