Cdm, via libera al dl Carburanti: taglio delle accise fino al 5 settembre

È terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, durato circa 10 minuti. Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello sconto sulle accise sui carburanti e al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto dl Ex Ilva. Lo sconto sulle accise previsto per il solo diesel durerà fino al 5 settembre. E la misura vale circa 130 milioni. Si tratta dello sconto di 17 centesimi sul gasolio introdotto lo scorso 4 agosto e poi rinnovato fino ad oggi.
Come fatto trapelare ieri da Palazzo Chigi, il governo intanto starebbe lavorando su "una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo".
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L’intervento sulle accise è stato dettato dai rincari energetici che pesano sulle tasche degli italiani. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina (2,015 il prezzo di ieri) e 2,137 euro al litro per il gasolio (2,136 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 euro al litro per la benzina (2,091 ieri) e 2,208 euro al litro per il gasolio (2,207 ieri).