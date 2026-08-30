Il sondaggio che ribalta la Francia: "Vincerebbe con ogni scenario", dov'è arrivata Le Pen

Marine Le Pen consolida il suo primato nella corsa all’Eliseo in vista delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2027. Secondo un nuovo sondaggio Elabe realizzato per Bfmtv e La Tribune, la leader del Rassemblement National raccoglierebbe tra il 34% e il 35,5% dei consensi al primo turno, mantenendo un netto vantaggio sugli avversari.

La vera sfida riguarda invece il secondo posto. In uno degli scenari analizzati, l’ex premier centrista Édouard Philippe raggiungerebbe il 17%, guadagnando terreno, mentre Jean-Luc Mélenchon scenderebbe al 14%, due punti in meno rispetto alla precedente rilevazione. In crescita anche Raphaël Glucksmann, accreditato dell’11,5%.

Più indietro gli altri candidati: Gabriel Attal si fermerebbe al 12% nello scenario considerato, François Hollande tra il 7,5 e l’8%, mentre Bruno Retailleau oscillerebbe tra il 6 e il 9,5%.

È però il ballottaggio a evidenziare maggiormente la forza elettorale di Le Pen. Nelle simulazioni, la leader del Rassemblement National risulterebbe vincente contro tutti gli avversari. Otterrebbe il 52,5% contro Philippe, il 57% contro Attal e Glucksmann e arriverebbe al 69,5% contro Mélenchon.

Il sondaggio è stato condotto online dal 26 al 28 agosto su 1.378 persone, con un margine d’errore compreso tra 1,1 e 3,1 punti. La rilevazione fotografa così una Le Pen saldamente in testa, mentre centristi e sinistra si contendono l’accesso al secondo turno.