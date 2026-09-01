Giorgia Meloni, dove si trova ora con la figlia Ginevra: "L'aveva promesso"

Giorgia Meloni torna alla Maddalena. La premier è tornata in Sardegna per una mini-vacanza di tre giorni insieme alla figlia Ginevra. "Sono certa che mi rivedrete", aveva detto l'ultima volta. E così è stato. Al buen retiro di Ceglie Messapica, nel cuore della Valle d’Itria, dunque, la leader di Fratelli d'Italia ha aggiunto la quiete dell’arcipelago sardo. Intanto Meloni è attesa a Bari, dove sono già iniziati i preparativi per la festa di "longevità" del governo in programma venerdì prossimo al porto.
Giorgia Meloni, premier da record: "Italia più forte", come festeggeràA livello logistico, la macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. Dice Marcello Gemmato, deputato...
All'iniziativa, con inizio alle 18, è prevista la partecipazione di diversi esponenti dell'esecutivo e la serata sarà conclusa dalla presidente del Consiglio. In vista dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia, il Comune ha disposto il divieto di transito e di fermata in via Calefati, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Melo, dove si trova il Consolato d’Israele. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, punta a rafforzare le misure di sicurezza e prevenire possibili episodi di illegalità.
Meloni, Osho smaschera la creator che la attaccò: "Travolti dai debiti a Mallorca"Le critiche a Giorgia Meloni? Da che pulpito... Proprio in questi giorni una nota creator digitale, Emilia Marley Marica...
"Venerdì 4 settembre saremo a Bari per celebrare un traguardo storico: il governo guidato da Giorgia Meloni diventerà il più longevo della storia della Repubblica italiana". Lo scrive sui social Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI e sorella della premier. "1.413 giorni di lavoro, di scelte, di sfide. Un record che non è soltanto una questione di numeri, ma racconta la stabilita' di un governo che ha saputo dare all'Italia una visione e restituirle credibilità e autorevolezza nel mondo. E lo festeggeremo insieme, in una città meravigliosa e con tutta la straordinaria energia della Puglia", aggiunge. Nel post l'esponente di FdI dà anche indicazioni su come partecipare all'evento. E conclude: "Ci vediamo a Bari per festeggiare un pezzo di storia e guardare insieme al futuro".