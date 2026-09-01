Ceuta, Fratoianni fuori controllo: "Governo Meloni parte di questo ingranaggio"

"La Ue si faccia sentire e impedisca altre operazioni simili contro le nostre democrazie. L'ondata di migranti a Ceuta è stata provocata attraverso la diffusione di menzogne sui social network: fui il primo a dirlo in Italia e oggi vedo che Sanchez lo conferma attribuendone la responsabilità a reti israeliane e russe che fanno riferimento all'internazionale dell'ultra-destra. Non ci stupisce quindi che il governo Meloni, che è parte di quest'ingranaggio internazionale, abbia scelto di ingannare gli italiani dando a intendere l'ennesima falsità, bloccando Schengen per impedire un fantomatico arrivo di migranti irregolari in Italia".

Anche Nicola Fratoianni, deputato di Avs e leader di Sinistra italiana, si unisce al coro dei complottisti. Quando i migranti arrivano in un paese a guida socialista, evidentemente, smettono di essere un'emergenza umanitaria e si trasformano in un'arma in mano alla destra cattiva. "E' evidente che lo scopo è indebolire prima delle elezioni il Governo spagnolo che ha avuto posizioni scomode e giuste sulla Palestina", assicura Fratoianni ignorando evidentemente come Sanchez si sti auto-sabotando da solo da mesi, tra enormi guai con la giustizia, al governo e in famiglia, e sondaggi che danno il suo Psoe in picchiata.