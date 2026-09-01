Ceuta, Fratoianni fuori controllo: "Governo Meloni parte di questo ingranaggio"

"La Ue si faccia sentire e impedisca altre operazioni simili contro le nostre democrazie. L'ondata di migranti a Ceuta è stata provocata attraverso la diffusione di menzogne sui social network: fui il primo a dirlo in Italia e oggi vedo che Sanchez lo conferma attribuendone la responsabilità a reti israeliane e russe che fanno riferimento all'internazionale dell'ultra-destra. Non ci stupisce quindi che il governo Meloni, che è parte di quest'ingranaggio internazionale, abbia scelto di ingannare gli italiani dando a intendere l'ennesima falsità, bloccando Schengen per impedire un fantomatico arrivo di migranti irregolari in Italia".
Anche Nicola Fratoianni, deputato di Avs e leader di Sinistra italiana, si unisce al coro dei complottisti. Quando i migranti arrivano in un paese a guida socialista, evidentemente, smettono di essere un'emergenza umanitaria e si trasformano in un'arma in mano alla destra cattiva. "E' evidente che lo scopo è indebolire prima delle elezioni il Governo spagnolo che ha avuto posizioni scomode e giuste sulla Palestina", assicura Fratoianni ignorando evidentemente come Sanchez si sti auto-sabotando da solo da mesi, tra enormi guai con la giustizia, al governo e in famiglia, e sondaggi che danno il suo Psoe in picchiata.
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"I cittadini europei da tempo - prosegue il leader rossoverde - vengono bombardati con falsità diffuse sui social attraverso bot, troll farm, manipolazione algoritmica. Ora ci sono anche tecniche più sofisticate: conosciamo ad esempio l'esistenza dell'Hanover Istitute, una fondazione americana finanziata dal governo israeliano che pratica una sorta di avvelenamento dei contenuti di addestramento delle Al per seminare dubbi su notizie vere e documentate. Chissà quanti sono i finti think-thank che hanno la finalità di spargere immondizia nello spazio di informazione digitale. E ci sono pure sanzioni del tutto arbitrarie, senza alcuna sentenza dell'autorità giudiziaria e fuori da ogni principio dello stato di diritto, che il governo Trump ha erogato contro l'associazione italiana Autistici/Inventati per impedire che continuino a fornire servizi di provider liberi e indipendenti spesso utilizzati anche dai gruppi attivi contro l'Ice negli Usa".
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Fratoianni parla di "una guerra ibrida contro la sovranità digitale Ue, la possibilità di dissentire e il libero pensiero. Non è più tollerabile che si impedisca di distinguere il vero dal falso e di sviluppare un pensiero critico. La Ue intervenga immediatamente per difendere le nostre democrazie investendo i miliardi destinati agli armamenti allo sviluppo di servizi digitali europei e impedendo alle BigTech che operano da paesi extra-europei di continuare ad autorizzare l'uso di tecniche massive di condizionamento dell'opinione pubblica. In fondo è anche quello che ha chiesto il Papa con la sua enciclica: la battaglia per la libertà oggi si gioca tutta qui, nella capacità di costruire un controllo democratico su dati e algoritmi".