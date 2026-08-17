Meloni, Osho smaschera la creator che la attaccò: "Travolti dai debiti a Mallorca"

Le critiche a Giorgia Meloni? Da che pulpito... Proprio in questi giorni una nota creator digitale, Emilia Marley Marica, ha preso di mira il premier. La sua colpa? Essere in vacanza. "L'unica che trascorrerà una serena giornata sei tu. Noi siamo immersi nei debiti e non arriviamo a fine mese, grazie a te", ha commentato Emilia Marley Marica sotto il post di auguri di buon Ferragosto della presidente del Consiglio. Peccato però che solo qualche settimana fa la stessa creator abbia condiviso le immagini della sua vacanza a Palma di Maiorca. A riportare la vicenda è Federico Palmaroli, ideatore e curatore della pagina Facebook "Le più belle frasi di Osho".

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Alcuni utenti già due giorni fa avevano risposto all'influencer: "Tu sei immersa nei debiti? La tua pagina dice altro", si legge. E ancora: "Vedendo i suoi post con cocktail a Palma di Maiorca, non si direbbe! Quindi per oggi ci risparmi le sue sciocchezze".

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