I successi del Governo Meloni in quattro anni: credibilità internazionale, spread ai minimi e Borsa da record

Dopo quattro anni di governo Meloni, è innegabile che l'Italia abbia rafforzato la propria credibilità internazionale, sia sul piano economico sia su quello diplomatico. La maggiore stabilità politica ha aumentato la fiducia dei mercati, contribuendo a una forte riduzione dello spread: il differenziale, che a ottobre 2022 era intorno ai 230-250, è crollato a una media di 80. Anche i BTP hanno acquisito maggiore affidabilità e sono diventati più interessanti per gli investitori, mentre il coinvolgimento dei piccoli risparmiatori ha contribuito a rendere più solida e diversificata la base del debito pubblico.

Ottime notizie riguardano anche la Borsa italiana. Il FTSE MIB è passato da circa 22.000 punti nell’ottobre 2022 a oltre 50.000, raggiungendo livelli record. Parallelamente, i conti pubblici hanno mostrato un miglioramento, con una riduzione progressiva del deficit e il ritorno dell’avanzo primario. C'è poi il Piano Mattei, che ha dato maggiore importanza ai rapporti tra Italia e Africa. L’Italia ha investito 5,5 miliardi di euro e ha stretto accordi con 18 Paesi africani, puntando su una collaborazione basata sullo sviluppo e sugli investimenti piuttosto che su un rapporto di tipo predatorio. Attraverso le garanzie di SACE sono stati inoltre favoriti ulteriori investimenti privati delle imprese italiane.