Giorgia Meloni, "forza peso e capacità": il New York Times fa impallidire la sinistra

Vista da New York, l'Italia che tra poche ore saluterà il record assoluto di permanenza di un premier a Palazzo Chigi è un Paese migliore. E il merito è tutto di Giorgia Meloni, con buona pace di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e della gran cassa dei commentatori di sinistra più disfattisti. La riflessione, da leggere, è quella di Katrin Bennhold sul New York Times, secondo cui a chi si domanda cosa potrebbe accadere se in Europa vincessero "le destre", da Marine Le Pen in Francia a Alice Weidel e AfD in Germania, risponde semplicemente: guardate cos'è successo a Roma.

Il Financial Times incorona l'Italia: "Inversione di tendenza storica". Un clamoroso schiaffo a Macron Il Financial Times incorona l'Italia. Il quotidiano economico-finanziario britannico parla di una "inversione d...





L'Italia targata Meloni viene definita una Nazione "pragmatica", "centrale" e "significativa" per il ruolo svolto all'interno dell'Unione europea. Tutt'altro che elemento disgregatore e destabilizzante, come paventavano gli avversari già durante la campagna elettorale del 2022, ma anzi un collante e uno stabilizzatore. E questo indipendentemente dal giudizio cauto del quotidiano newyorkese sulle origini post-fasciste di Fratelli d'Italia e i legami con il passato di Rassemblemen National o Alternative fur Deutschland.

"Angela Merkel italiana": Meloni, la consacrazione che fa impazzire i gufi Quasi quattro anni dopo il suo arrivo a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni sembra aver compiuto un importante salto di reputa...

Nell'intervista di Roger Cohen alla Meloni, sempre sul NY Times, la premier chiariva ancora una volta un punto centrale: "Non mi piace l’idea di un’Italia subalterna" e che "non corre dietro agli altri". Una Italia "protagonista, e che questo possa portare benefici a tutta l’Europa".

FdI irride la sinistra: "Houston, abbiamo un problema". Il record del governo Meloni Tra 3 giorni il governo Meloni diventerà il più longevo della storia della Repubblica italiana. Un risulta...

Il segno di un Paese affidabile, un punto fermo in una diplomazia internazionale sempre più impazzita e fragile. E in grado anche di dettare la linea, come sull'immigrazione. Non è un caso che la linea-Meloni abbia convinto tanti paesi in Ue ad abbracciare una linea più dura e rigorosa sui rimpatri, e non solo quelli guidati da forze di centrodestra.

Giorgia Meloni, la spinta del "Times": "Arriva al 2032 ed entra nella storia" "Meloni può diventare la Merkel italiana?": se lo chiede il Times di Londra a proposito della pres...