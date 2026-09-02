Laura Boldrini, l'ultimo delirio: "Per cosa passerà alla storia Meloni"

E ancora: "Una legge elettorale scritta su misura, che cambia di mese in mese, solo per garantire l'attuale maggioranza, terrorizzata dall'avanzata di Vannacci. Cambiano i sondaggi e cambia il testo della norma. Altro che stabilità del Paese: l'unico interesse di Meloni e compagni è non rischiare di perdere il potere. E per farlo è disposta a ricorrere a stratagemmi e sotterfugi che premierebbero la sua coalizione anche se non avesse la maggioranza dei voti. Ed è disposta anche a minare la Costituzione, senza neanche rischiare l’esito di un referendum, introducendo il premierato di fatto con l'indicazione obbligatoria del Presidente del Consiglio nei programmi, che toglie poteri al Capo dello Stato. È un percorso pericolosissimo contro il quale ci batteremo in Parlamento, come abbiamo già fatto alla Camera, portando la maggioranza ad andare sotto. Ma serve anche una grande mobilitazione popolare per impedire a Meloni, Salvini e Tajani di minare alle basi la nostra democrazia e di cancellare tante battaglie per una presenza paritaria delle donne nelle istituzioni".