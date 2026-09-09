4 di Sera, Massimo Cacciari e la lezione su AfD: "Nazisti? Ma basta! Perché li votano"

Dopo AfD in Germania, toccherà a Futuro nazionale di Roberto Vannacci? Basta una domanda dell'inviata di 4 di Sera, su Rete 4, a far perdere le staffe a Massimo Cacciari.

"Come mai il programma dell'estrema destra attecchisce così tanto in Europa?", gli chiedono. E il filosofo risponde secco: "Ma non è il programma, ma smettetela con queste ideologie, non sono i programmi a prendere i voti. I voti vanno all'alleanza per la Germania, come in Italia sono dati un periodo per Grillo, un altro per Salvini, poi per la Meloni, perché la gente in Europa non ne può più, c'è un ceto medio impoverito, non c'è mobilità sociale, la democrazia è ascensore sociale e si è totalmente inceppata, non cresce il benessere, non crescono i servizi, una politica estera sciagurata che ci sanziona, costringendoci a pagare l'energia due volte, tre volte quella che sarebbe possibile pagare, una politica sciagurata".

"La gente protesta contro questa politica - prosegue Cacciari -, non è che siano diventati tutti fascisti o nazisti o di destra o di sinistra, non ne possono più, è un'Europa ormai in briciole, stanno sfasciando perfino Schengen. Ma vogliamo scherzare? Perfino l'Europa economica e di mercato sta crollando, cosa vuole che interessi alla gente dell'ideologia di Vannacci o dell'ideologia dell'AfD? Sono queste ragioni materiali che portano la gente a votare chi protesta. Di volta in volta protestano contro chi governa e questo è il grande rischio che corre anche la Meloni".

Per Tiziana Ferrario, storica giornalista Rai ospite di Paolo Del Debbio, "la Germania è stata un paese fortissimo in Europa per decenni dopo la guerra e allora sicuramente l'unificazione non è andata come loro pensavano dovesse andare. La parte della Germania comunista si è sentita impoverita dalla riunificazione e questa è la dimostrazione che la democrazia se non ti porta al benessere e se non ti garantisce il lavoro sicuro, se non ti garantisce la salute certa, i servizi sanitari, se non ti garantisce un futuro per i tuoi figli, l'istruzione per i tuoi figli, la gente si arrabbia e su quel malcontento voti tutto quello che non è democratico, voti quelli che ti danno l'illusione di darti quello che la democrazia non ti ha dato, ma non funziona così però".