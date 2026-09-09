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FdI umilia la sinistra con un video: "La sinistra lo ignora, noi lo ricordiamo"

mercoledì 9 settembre 2026
FdI umilia la sinistra con un video: "La sinistra lo ignora, noi lo ricordiamo"

1' di lettura

Attraverso un video pubblicato sui social, Fratelli d'Italia ha voluto ricordare tutti i risultati raggiunti dall'Esecutivo in questi quattro anni. Risultati che troppo spesso vengono volutamente ignorati dalla sinistra, ma non dagli elettori, come rivelano i sondaggi. Stando all'ultima rilevazione dell'Istituto Tecnè, il partito della premier rimane stabilmente in testa con il 28% delle preferenze e un vantaggio di circa 7 punti percentuali sul Pd. C'è poi il sondaggio realizzato durante la 52esima edizione del Forum di Cernobbio nel quale ben il 68,3% degli imprenditori ha espresso un giudizio positivo sull'operato del governo. Insomma, nonostante i continui tentativi della sinistra di sminuire le politiche del governo, i cittadini sanno riconoscere quanto di buono è stato fatto.

Ma torniamo al video postato da FdI. Le immagini mostrano Giorgia Meloni sorridente che saluta la folla, mentre in sovrimpressione scorrono i successi del suo governo. Tasso di occupazione al 63,2%, tasso di occupazione femminile al 54,5%, -80% degli sbarchi, +60% di rimpatri, crescita del 13,49% del Fondo Sanitario Nazionale, spread giù del 65,6%, export su del 9,82% e una crescita del 26% del Fondo di finanziamento per l'università. Ad accompagnare il filmato, questa descrizione: "I risultati ci sono. La sinistra li ignora. Noi li ricordiamo". 

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