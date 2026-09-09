Luciano Spalletti, la domanda che lo manda in tilt: "Mi mette in una situazione difficile"

Luciano Spalletti finisce in difficoltà quando gli viene chiesto di Arkadiusz Milik. La domanda sulla scelta di escludere il polacco dalla lista Serie A mette il tecnico della Juventus davanti a una decisione che, con il senno di poi, lo stesso allenatore sembra non considerare più così conveniente. E infatti arriva un'ammissione piuttosto netta: "Ha ragione lei. Mi sono limitato da solo e penalizzato lasciando fuori dalla rosa un giocatore importante”. Il problema nasce dalla composizione della rosa bianconera e dalla scelta di avere due giocatori per ogni posizione.
Con Kolo Muani e Woltemade individuati come alternative offensive, Milik è rimasto fuori, anche considerando le incognite legate alla sua condizione fisica. Una decisione presa pensando al mercato e alla necessità di evitare "carenze in altre posizioni", ma che oggi rischia di pesare soprattutto davanti, dove la Juventus sta facendo fatica a trovare gol. Interpellato da Eleven Sports, Spalletti non nasconde il disagio: "Questa è una domanda che mi mette davvero in una situazione molto difficile. Hai ragione, Milik è un ottimo calciatore. Eravamo convinti di poter effettuare alcune operazioni sul mercato dei trasferimenti. Alla fine, però, non è uscito nulla, ai dirigenti non è riuscito di fare ciò che volevamo”.
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Una risposta che fotografa anche il corto circuito creatosi dopo il mercato. Milik, reduce da un lungo periodo condizionato dagli infortuni, avrebbe potuto rappresentare una soluzione diversa a gara in corso, soprattutto nelle fasi finali. Kolo Muani non sta vivendo un momento brillante e Woltemade ha ancora bisogno di adattarsi al calcio italiano. Spalletti, dunque, riconosce il limite della propria scelta: il tentativo di costruire una rosa equilibrata ha lasciato la Juventus senza una terza alternativa nel ruolo di centravanti. E ora quel sacrificio torna a presentare il conto.
— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 7, 2026
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