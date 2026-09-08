Pier Luigi Bersani irride Schlein e Conte: "Un tavolino di legno..."

A Pier Luigi Bersani, più che AfD, sembra preoccupare il caos che regna nel centrosinistra. E forse, a ben vedere, la crisi dei progressisti in Germania, in Italia e in Europa sono la causa stessa del boom dei partiti di destra-destra. Per questo, dal palco della Festa dell'Unità di Torino, l'ex segretario del Partito democratico lancia un messaggio a Elly Schlein e Giuseppe Conte che somiglia più a una mazzata. "Facciamo un programma, ma non un librone, dieci punti che vanno dritti al cuore dell'esistenza delle persone. Il giorno dopo, se questo si fa insieme, si sdrammatizza tutto. E poi possiamo fare le primarie, secondarie, terziarie, un tavolino di legno...". E tanti saluti al dibattito a tratti surreali tra i leader dei dem e dei 5 Stelle.

Conte sgancia la bomba sul Pd: "Se non faccio le primarie i miei mi sputano" Un momento di pura convivialità per Giuseppe Conte, che si gode la festa dell’Unità di Villa Fastigg...

"Smettiamola di tenere in prima pagina Cernobbio, per favore. Il 5% del Pil al riarmo? No grazie", tuona davanti agli elettori dem. "Ricette facili non ne ho - ammette Bersani, affrontando il tema AfD -. Bisogna con tutta la forza che abbiamo cercare di fare intendere che anche i problemi - vecchi, nuovi, antichi - adesso devono passare in secondo piano. Se guardiamo la profondità del problema che abbiamo in Europa e in Italia, guardare al passato vuol dire pettinare le bambole davanti a quello che sta succedendo. Quindi, ci vuole un colpo di reni politico, ci vuole generosità, ci vuole la forza di dire: 'Ok, abbiamo avuto dei problemi anche seri, ma davanti a queste novità li mettiamo da parte'. L'appello che farei è questo qui".

Labate a Elly Schlein: "Un commento su Afd?". Ma lei fa una supercazzola pugliese Elly Schlein sbertucciata. Sta facendo il giro della rete il suo intervento ai microfoni di Realpolitik in onda su Rete ...