PiazzaPulita, Giorgia Meloni irride l'inviata di PiazzaPulita: "Adoro", il video fa il giro d'Italia

Riparte il tormentone di Corrado Formigli: perché Giorgia Meloni non accetta l'invito a farsi intervistare a PiazzaPulita? I rapporti tra il giornalista e la leader di Fratelli d'Italia da tempo non sono cordialissimi, per usare un eufemismo. Anche perché da quando FdI ha vinto le elezioni nel 2022, l'ex inviato di Michele Santoro ha iniziato a picchiare duro con slogan come "onda nera" e "ritorno del fascismo".

La nuova stagione del programma del giovedì sera inizierà giovedì prossimo, 17 settembre, mentre ieri 10 settembre è andato in onda uno speciale, "L'amico americano". Largo spazio, però, a un reportage sul mondo di Fratelli d'Italia e al servizio di una inviata di Formigli al seguito di Meloni a Bari. Alla premier la giornalista porge una sola domanda, la solita: "Vieni in studio a Piazza Pulita?". La presidente del Consiglio aveva già risposto con un inequivocabile "No, perché no", ma a Formigli evidentemente non era bastato. "Ci viene a parlare a PiazzaPulita di questi risultati?", ci riprova l'inviata di La7, alludendo al primato di longevità come premier raggiunto da Meloni.

Meloni, circondata da folla e giornalisti, si ferma, si volta, la guarda negli occhi e con un sorriso che dice tutto replica: "Adoro! Adoro!". "Ci viene?", insiste la giornalista liquidata con un altro "No", l'ennesimo. Su questo no, probabilmente, il buon Formigli imbastirà un'altra intera stagione di PiazzaPulita, che non brilla certo per fantasia.