Dritto e Rovescio, Furfaro farnetica: "I clandestini in Italia? Colpa della Bossi-Fini"

A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento condotto da Mario Giordano ogni giovedì in prima serata su Rete 4, si discute del caso Ceuta e delle politiche migratorie dell’Europa al centro del dibattito politico. La strategia italiana del governo Meloni sta piacendo anche in Europa: rimpatri, Paesi sicuri, esternalizzazione delle procedure, accordi con Paesi terzi e controllo delle frontiere sono ormai il cuore del problema.

L'Italia rivendica di aver contribuito a spostare il dibattito europeo verso una linea più restrittiva. Ospite in studio Marco Furfaro, del Partito democratico, che punta il dito contro la destra del passato: "L'immigrazione clandestina esiste perché c'è una legge, anche per colpa del centrosinistra, che porta la firma anche di un vecchio capo, che si chiama Bossi Fini, che fa solo in modo che l'immigrazione sia solo illegale, perché il giochino è quello di far entrare gente illegale che non verrà rimpatriata. Ci sono persone che, se non ci sono accordi con i paesi terzi, tu li puoi mettere nei CPR, a casa sua, a casa mia, dove vuole, ma non vengono rimpatriati. Lo sappiamo, però lei può prendere in giro le persone per due voti macchiati ovviamente poi di cronaca nera. Io no e voglio dire la verità, perché l'immigrazione ha bisogno di serietà, non di stupidaggini in cui si dice che i CPR bastano per combattere l’immigrazione clandestina".

La replica è affidata alla Lega con Alessandro Morelli che, invece, dice: "L'immigrazione clandestina, caro Furfaro, è da bloccare, da eliminare, perché è una minaccia per tutti, compresi gli immigrati regolari o no? Perché sì, bravissimo, allora uno dei pilastri per rispedire a casa loro gli immigrati clandestini sono i CPR, non lo dice Morelli, lo hanno fatto persino i governi di sinistra, e allora mi spieghi come mai alcune regioni di sinistra non vogliono i CPR. Allora io faccio la legge più bella del mondo, poi non c'è il CPR in Puglia o in Toscana, e gli immigrati clandestini dove li mando? Scusate, però qua è sempre il solito giro”.