Jannik Sinner, cure al laser: il quadro si complica

Mentre a New York è stato definito il quadro delle semifinali dello Us Open (Zverev-Khachanov da una parte, Shelton-Tiafoe dall'altra), Jannik Sinner è ancora alle prese con il recupero dalla tendinopatia extra-articolare che ha colpito al suo ginocchio destro. Il Corriere rivela che la Federtennis ha mandato a Torino le macchine per la terapia con il laser all'argon. Una cura con cui il compianto dottor Parra ha curato intere generazioni di tennisti azzurri. Nel weekend, poi, Jannik deciderà se rientrare a Montecarlo o proseguire le cure nel capoluogo piemontese.

Al momento, le indicazioni raccolte dallo staff di Jannik sono positive e filtrano ottimismo e serenità. Se le risposte del ginocchio continueranno a essere buone, nel fine settimana Sinner farà rientro nel Principato, dove da lunedì potrà riprendere gli allenamenti a pieno regime.