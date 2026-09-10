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Alessandro Di Battista

Jannik Sinner, cure al laser: il quadro si complica

giovedì 10 settembre 2026
Jannik Sinner, cure al laser: il quadro si complica

1' di lettura

Mentre a New York è stato definito il quadro delle semifinali dello Us Open (Zverev-Khachanov da una parte, Shelton-Tiafoe dall'altra), Jannik Sinner è ancora alle prese con il recupero dalla tendinopatia extra-articolare che ha colpito al suo ginocchio destro. Il Corriere rivela che la Federtennis ha mandato a Torino le macchine per la terapia con il laser all'argon. Una cura con cui il compianto dottor Parra ha curato intere generazioni di tennisti azzurri. Nel weekend, poi, Jannik deciderà se rientrare a Montecarlo o proseguire le cure nel capoluogo piemontese.

Al momento, le indicazioni raccolte dallo staff di Jannik sono positive e filtrano ottimismo e serenità. Se le risposte del ginocchio continueranno a essere buone, nel fine settimana Sinner farà rientro nel Principato, dove da lunedì potrà riprendere gli allenamenti a pieno regime. 

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Per quanto riguarda il ritorno in campo, né Sinner né il suo staff hanno fatto trapelare nulla. Tuttavia, l'ipotesi più accreditata è quella di un rientro in Cina, in occasione dell'Atp 500 di Pechino, al via il prossimo 30 settembre. Ci saranno poi due Masters 1000: a Shanghai dal 7 al 18 ottobre e a Parigi dal 2 all'8 novembre. E ovviamente le Atp Finals di Torino, a partire dal 15 novembre. 

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