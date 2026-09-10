Como da sogno: 4-1 al Lipsia nella prima in Champions

Il Como di Cesc Fabregas ha iniziato nel migliore dei modi la sua storica avventura in Champions League, conquistando una vittoria nettissima contro il Lipsia. Allo stadio Sinigaglia, la squadra lariana ha superato i tedeschi con il risultato di 4-1, dimostrando grande sicurezza, organizzazione e qualità nel gioco.

La vittoria porta le firme di quattro giocatori diversi: Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao e Máximo Perrone. Il Lipsia è riuscito a segnare un solo gol, realizzato da Maksimovic, ma non ha avuto la forza di rimettere in discussione il risultato. Il Como ha quindi controllato la partita e ha concluso il suo esordio nella massima competizione europea con un successo particolarmente importante.

Il risultato assume ancora più valore considerando l’andamento delle altre squadre italiane nella prima giornata della Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli e il pareggio ottenuto dalla Roma, infatti, il Como è stata l’unica formazione italiana a conquistare i tre punti. Per la squadra allenata da Fabregas si tratta quindi di un debutto da sogno, soprattutto perché arrivato contro un avversario importante come il Lipsia.

I giocatori del Como, tra cui Nico Paz, possono guardare con entusiasmo alle prossime sfide europee. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello e questa vittoria rappresenta un ottimo punto di partenza per il suo storico percorso in Champions League.